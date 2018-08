Torsdagens Premier League-rykter

Inter gir ikke opp drømmen om Luka Modric.

Inter har ikke gitt opp håpet om å sikre seg Luka Modric fra Real Madrid. Kroaten befinner seg for tiden på Sardinia på ferie og når han returnerer til Madrid, er det ventet at han vil møte klubbpresident Florentino Perez. Dersom han gjør det klart at han vil prøve prøve seg i en ny klubb etter å ha vunnet det han kan vinne med Real Madrid, vil Inter stå klare, melder Sky Italia. Foreløpig har klubben kun snakket med spillerens agent.

Manchester United vil legge inn bud på Barcelona-midtstopper Yerry Mina etter at Leicester skal ha avslått forsøkene på å hente Harry Maguire denne sommeren, skriver The Mirror.

Everton, som tidligere har vært koblet til Mina, vil ikke betale 35 milloner pund, slik Barcelona krever. Merseyside-klubben har i stedet bestemt seg for å gå for Manchester Uniteds Marcos Rojo, hevder Goal.com.

Tottenham forbereder et bud verdt 30 millioner pund for Bournemouths Lewis Cook, skriver Daily Star. 21-åringen spilte 25 kamper fra start i sin første Premier League-sesong i fjor.

Thibaut Courtois ønsker seg til Real Madrid allerede i sommer, og Chelsea skal være villig til å selge den belgiske keeperen for å unngå at han går gratis neste sommer. London-klubben er imidlertid klar på at en erstatter må være på plass før overgangsvinduet stenger 9. august hvis de skal slippe ham i år, skriver Daily Mail.

Mateo Kovacic har i sommer snakket åpent om at han foretrekker å forlate Real Madrid i jakten på mer spilletid. Ifølge Marca er imidlertid en overgang til Manchester United utelukket, fordi kroaten ikke vil spille under José Mourinho.

Adrien Rabiot kan komme til å forlate Paris Saint-Germain dersom klubben lykkes med å hente N'Golo Kanté fra Chelsea i sommer, melder Mundo Deportivo.

Bayer Leverkusen har vært i kontakt med Tottenham og håper å signere den 19 år gamle engelske midtbanespilleren Marcus Edwards, skriver The Sun.

Barcelona-direktør Eric Abidal avviser at han har møtt Paul Pogba for å diskutere en overgang fra Manchester United i sommer, melder Mundo Deportivo.

