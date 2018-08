Torsdagens Premier League-rykter

Det nærmer seg deadline i England. Her er den siste ryktespalten før vinduet stenger i kveld.

Harry Maguire har ikke gitt opp håpet om å gjennomføre en overgang til Manchester United i løpet av dagen, melder Sky Sports. United skal allerede ha fått to bud på Leicester-spilleren avslått. José Mourinho er på jakt etter en midtstopper før vinduet stenger, og har også vært koblet til Toby Alderweireld og Jerome Boateng de siste dagene.

Franske Le Parisien hevder imidlertid at Boateng er enig om en overgang til Paris Saint-Germain og at franskmennene betaler 45 millioner euro for Bayern-stopperen.

Leicester skal ifølge Daily Mail være klinkende klare på at de ønsker å beholde Maguire, så United har en jobb å gjøre de neste timene.

Arsenal har hentet Sokratis fra Dortmund tidligere denne sommeren, men vurderer en midtstopper til før sesongen er i gang. London Evening Standard skriver at kroatiske Domagoj Vida kan bli Arsenal-spiller i løpet av dagen, dersom klubben betaler 26,9 millioner pund, slik Besiktas krever.

Ifølge spanske Mundo Deportivo vurderer også Arsenal å hente Ousmane Dembele fra Barcelona på lån. 21-åringens tjenester vil koste 10 millioner pund for én sesong, med en mulighet til å kjøpe ham fri for 90 millioner pund etter sesongen.

Heller ikke Jack Grealish har gikk opp håpet om å gjennomføre en overgang fra Aston Villa til Tottenham i løpet av dagen, melder Sky Sports. Villa skal ha avslått Spurs' første fremstøt og bud på 25 millioner pund.

Både Everton og Manchester United kobles til Kurt Zouma, som går en usikker fremtid i møte i Chelsea, skriver franske L'Equipe.

Det er ikke ventet at Danny Drinkwater får noen stor rolle i årets Chelsea-mannskap, og Leicester vurderer nå å hente midtbanemannen tilbake et år etter at han ble solgt for 35 millioner pund, skriver Independent. Ifølge The Telegraph er også West Ham og Crystal Palace interessert.

LEICESTER-RETUR: Danny Drinkwater kan være aktuell for en retur til gamleklubben Leicester.

Everton jobber på deadline day med å sikre underskriften til Barcelonas 25 år gamle portugisiske midtbanespiller Andre Gomes, skriver Daily Mail.

Wolverhampton på sin side håper ifølge The Guardian å få på plass Oleksandr Zinchenko fra Manchester City. The Sun hevder at også PSG-back Layvin Kurzawa står på ønskelisten.

Chelsea skal ha gitt Tiemoue Bakayoko tillatelse til å forhandle med AC Milan om en låneovergang til Serie A, skriver The Sun.

Sky Sports melder at Schalke 04 er i samtaler med Tottenham om en låneavtale for Danny Rose.

Samme kilde hevder at Leicester-spiss Islam Slimani er på vei bort. Fenerbahce, Besiktas og Sporting Lisboa er alle interessert i 30-åringen, som kan gå for 18 millioner pund.

