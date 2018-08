Torsdagens Premier League-rykter

Full splittelse mellom José Mourinho og Paul Pogba.

Til tross for at Barcelona skal ha gitt opp å hente Paul Pogba fra Manchester United i sommer, er det fremdeles dramatikk i kulissene. Nå hevder Daily Mail at Pogba fremdeles mentalt er på vei til Barcelona, mens The Sun skriver at José Mourinho angivelig skal ha bedt Pogba om å komme med en offisiell overgangssøknad dersom han vil bort. Da skal Pogba ha svart med at all kontakt mellom de to fra nå av går via spillerens agent. Dermed er det duket for dramatikk utover høsten og inn mot januar-vinduet.

Bayern München skal være interessert i Tottenham-stopper Toby Alderweireld. Det skriver the Mirror, torsdag. 29-åringen fikk ikke spille lagets første kamp for sesongen etter å ha vært koblet bort i hele sommer.

Arsenal-målvakt David Ospina skal være på vei til Napoli. Det skriver flere medier. Sky Sports hevder en medisinsk sjekk er nært forestående.

Ifølge Liverpool Echo, har Liverpool takket nei til et tilbud fra Torino på Marko Grujic. Italienerne ønsket en låneovergang med opsjon på kjøp for 9 millioner pund, en klausul Liverpool ikke ønsket å ha i kontrakten.

Gervinho skal være på vei tilbake til europeisk fotball. Ifølge italienske Mediaset, kan 31-åringen gå fra kinesiske Hebei Fortune til Parma i løpet av de neste dagene.

Blackburn skal ha lagt inn et bud på Nottingham Forrests 19 år gamle spiss, Ben Brereton. Ifølge The Sun, er budet på omtrent 6 millioner pund.

Henri Saivet er svært nær en låneovergang til tyrkiske Bursaspor. Den 27 år gamle Newcastle-spilleren skal ikke lenger trenges i den engelske klubben, skriver Evening Chronicle.

Helt til slutt tar vi med en artig historie fra tyrkisk presse. En tyrkisk amatørklubb skal nemlig ha solgt unna 18 ungdomsspillere for å kunne kjøpe inn ti geiter. Klubben har nemlig et håp om at kjøtt- og melksalget fra geitene vil kunne redde klubben økonomisk i framtiden.

