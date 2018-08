Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Salah og Kane avslo interesse fra Real Madrid.

Mohamed Salah og Harry Kane var begge nærmest ustoppelige forrige sesong for henholdsvis Liverpool og Tottenham. Nå skriver den spanske avisen El Pais at Real Madrid ønsket deres tjenester etter at Cristiano Ronaldo forlot klubben til fordel for Juventus, men både Salah og Kane skal ha takket nei til sjansen å gå til den spanske storklubben.

Manchester United-fansen skal ha betalt for et stort banner som skal bli flydd over Turf Moor under bortekampen mot Burnley 2. september. Banneret skal inneholde tekst som ber direktør Ed Woodward gå av, skriver Daily Mail.

Den engelske venstrebacken Danny Rose er på vei bort fra Tottenham. 28-åringen har nylig avslått et lånetilbud fra den tyske klubben Schalke, men skal være åpen for å gå på lån til den franske storklubben Paris Saint-Germain, skriver Evening Standard.

Den spanske avisen AS hevder at Manchester City vurderer å hente Real Madrid-keeper Keylor Navas på lån etter at Pep Guardiola må klare seg uten reservekeeper Claudio Bravo som er ute med en langtidsskade.

ESPN skriver at den tyske storklubben Borussia Dortmund er i samtaler om en overgang for Liverpools Divock Origi.

Roy Hodgson ønsker å låne ut Jason Puncheon. Evening Standard skriver at Sørloths lagkamerat i Crystal Palace ønsker å få nytt liv i karrieren igjen etter mye skadetrøbbel.

