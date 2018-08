Torsdagens Premier League-rykter

Atletico Madrid vurderer å legge inn bud på Anthony Martial.

Ruben Neves har fått en god start på Premier League-karrieren og nå vurderer Manchester City 21-åringen som en mulig mann for fremtiden. Pep Guardiola og co. får imidlertid kamp om Wolverhampton-spillerens signatur av byrival Manchester United.

Yaya Touré nærmer seg en retur til gamleklubben Olympiakos. Der blir han lagkamerat med blant andre Norges landslagsback Omar Elabdellaoui.

Ifølge The Sun er Stoke-spissen Maxim Choupo-Moting på vei fra Stoke til den franske storklubben Paris Saint-Germain. Stoke skal være mer enn villig til å gi slipp på 29-åringen, som tjener 60.000 pund i uka.

Det har vært mye spekulasjoner rundt et mulig utlån av Danny Rose denne sommeren, men 28-åringen selv forventer nå å bli værende i Tottenham. Det skriver Daily Mail. Venstrebacken startet for Spurs da Manchester United ble slått 3-0 mandag.

Nacer Chadli er fortsatt under kontrakt med West Bromwich, men blir ikke der lenge om han selv får velge, skriver The Telegraph. 29-åringen håper å forlate klubben før det internasjonele overgangsvinduet stenger fredag.

Ifølge spanske Sport er Barcelona trygge på at de kan signere to av de tre midtbanespillerne klubben ønsker seg neste sommer. På den ønskelisten står Paul Pogba, Frenkie De Jong og Adrien Rabiot.

Samtidig som det rapporteres at Manchester United vil tilby Anthony Martial en ny femårskontrakt, melder AS at Atletico Madrid vurderer å legge inn et bud på spilleren. Januar virker mest sannsynlig, men et bud før vinduet stenger fredag kan heller ikke utelukkes, mener avisen. Også Juventus skal være interessert i den franske angrepsspilleren.

Jason Puncheon er på Tony Pulis' radar, og Middlesbrough-manageren håper å kunne gjenforenes med sin tidligere elev, skriver Teesside Gazette. Puncheon er for tiden under kontrakt med Crystal Palace.

Mest sett siste uken