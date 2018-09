Torsdagens Premier League-rykter

Hevder engelske toppklubber følger nøye med på situasjonen til Barcelona-stjerne.

Den kroatiske landslagsspilleren Ivan Rakitic skal ha hatt et håp om å bli tilbudt en ny og forbedret avtale med Barcelona denne sommeren, men nå kroaten har fått beskjed om at han må i hvert fall må vente en sesong før det kan bli aktuelt. Nå melder Talksport at det gjør at klubber som Manchester United, Chelsea og Manchester City alle øyner et håp om at de kan lokke Rakitic til Premier League når overgangsvinduet åpner i januar.

Arsenal har planer om å kjøpe Sevilla-spilleren Ever Banega i januar, skal vi tro The Sun. Avisen hevder at Banega har en utkjøpsklausul på 18 millioner pund og at London-klubben har planer om å aktivere den på nyåret.

West Ham skal være interessert i Chelsea-spiss Alvaro Morata, melder Daily Star. Spanjolen som ble henvist til benken i forrige serierunde har til gode å få sitt store gjennombrudd på Stamford Bridge. Nå håper West Ham at Morata kan være interessert i et låneopphold til dem i januar.

Aaron Ramsey har til gode å skrive under på en ny kontrakt med Arsenal. Ramseys nåværende avtale med London-klubben går ut neste sommer, og nå skriver The Sun at italienske AC Milan skal ha trappet opp jakten på waliseren.

Den tyske midtbanespilleren Arne Maier har imponert for Hertha Berlin så langt denne sesongen. Tyske Bild skriver at det har ført til at klubber som Arsenal og Manchester United har fått øynene opp for 19-åringen. Avisen skriver at klubbene nå har speidere som følger nøye med på Maier.

Manchester United ble koblet til brasilianske Willian i sommer, men Chelsea-spilleren hevder han aldri hadde planer om å forlate Stamford Bridge før denne sesongen til tross for interessen fra Jose Mourinho, skriver Daily Express.

Arsenal skal være interessert i å signere den argentinske vingen Cristian Pavon fra Boca Juniors, hevder Football London.

