Torsdagens Premier League-rykter

Ryktene rundt Paul Pogba og Jose Mourino fortsetter å versere.

Flere Manchester United-spillere skal være forbannet på José Mourino for måten han kommuniserer med og behandler spillerne, skriver ESPN. Portugiseren fratok nylig Paul Pogba visekapteinsrollen, og onsdag la Sky Sports ut en video som viste en tydelig isfront mellom de to på trening.

Ifølge Telegraph fortalte Pogba ledelsen i Manchester United at han ønsker å forlate klubben allerede for to måneder siden.

United-direktør Ed Woodward skal visstnok stå bak Mourinho i konflikten med den franske superstjernen. Daily Star hevder at en rekke United-spillere vurderer å forlate Manchester United dersom Mourinho blir værende utover denne sesongen.

The Mirror hevder at Aaron Ramsey kommer til å forlate Arsenal etter årets sesong, etter at kontraktsforhandlingene ikke førte frem. 27-åringen er inne i sitt siste kontraktsår og har tidligere blitt koblet til klubber som Chelsea og Juventus.

Phil Foden, som scoret sitt første seniormål for Manchester City denne uken, spås en lysende framtid. Nå vil City tilby 18-åringen en kontrakt som knytter ham til Etihad Stadium i lang tid fremover, skriver Daily Mail.

Arsenal speider på Evertons forsvarstalent Ryan Astley, skriver The Mirror. 16-åringen debuterte for klubbens U23-lag i mars.

Fabinho har ikke fått noen drømmestart på tiden i Liverpool, og Jurgen Klopp sier ifølge Independent at det kan ta så mye som seks måneder før brasilianeren har blitt kjent med måten klubben spiller fotball på.

Leicester-manager Claude Puel sier ifølge Leicester Mercury at grunnen til at midtstopper Caglar Soyuncu ennå ikke har debutert for klubben, er at han snakker lite engelsk og sliter dermed med kommunikasjonen med lagkameratene.

Everton er interessert i Portos 20 år gamle høyreback Eder Militao, skriver portugisiske UOL. Brasilianeren kan også benyttes som midtstopper eller på midtbanen.

Mest sett siste uken