Torsdagens Premier League-rykter

London-klubb skal være ute etter den franske kraftspissen, Olivier Giroud.

Olivier Giroud har fått en ny vår i Chelsea denne høsten, da han har jobbet seg inn i Maurizio Sarris startoppstilling og ser ut til å være førstevalget på topp for «The Blues».

Franskmannens gode form har ført til mye interesse fra flere klubber. En som virkelig har fått opp øynene for 32-åringen er West Ham-manager, Manuel Pellegrini, ifølge The Mirror. Chileneren skal være klar til å åpne lommeboka for Giroud når overgangsvinduet åpner i januar.

Paul Pogba-ryktene ser aldri ut til å gi seg. Nå hevder Daily Mail at Barcelona er klare til å gjøre et skikkelig forsøk for å hente midtbanespilleren i januar.

Om Pogba ønsker å forlate Manchester United, eller ikke, er fortsatt uvisst. Barcelona-stjernen, Lionel Messi, er en av spillerne i den katalanske storklubben som skal ha uttrykt at han gjerne vil se Pogba i den blå-røde drakten snarlig.

Både Liverpool og Manchesteer United skal være ute etter Steven Bergwijn, skriver nederlandske De Telegraaf. Den 21 år gamle PSV-vingen debuterte for det nederlandske landslaget forrige uke, da de slo Tyskland 3-0 på hjemmebane.

Arsenal seiler opp som en av storfavorittene til å få klørne i det italienske midtbane-talentet, Nicolo Barella, melder Football London. Den 21 år gamle sentrale midtbanespilleren er for øyeblikket i Cagliari i Serie A. Om den italienske klubben klarer å holde på stortalentet ut sesongen er dog usikkert, da det skal være interessenter fra flere ligaer.

Ifølge Goal kniver Manchester City med Barcelona og Juventus om fotballvidunderet, Matthijs De Light. Den 19 år gamle midtstopperen har allerede spilt fast for den nederlandske storklubben i flere sesonger og har spilt flere kamper på Nederlands landsalg.

Det er antatt at De Ligt er verdsatt til rundt 470 millioner kroner.

En annen midtstopper i vinden er Milan Skriniar. Den 23 år gamle midtstopperen har gjort en svært god jobb i Inter det siste året og det har latt seg merke i Premier League, blant annet byrivalene, Manchester United og Manchester City.

Nå skriver italienske Calciomercato at slovakeren ønsker seg til Premier League. Hvem som vil ende opp med den høyreiste midtstopperen gjenstår å se.

Et annet rykte (ikke Premier League-rykte) som har begynt å svirre i fotballverdenen er om brasilianeren, Neymar. Mundo Deportivo hevder at stjernespilleren savner gamleklubben, Barcelona. Paris Saint-Germain-vingen skal angre på at han forlot den katalanske klubben.

