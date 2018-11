Torsdagens Premier League-rykter

Går det mot kroken på døren for Manchester Uniteds sympatiske spanjol?

Han har scoret flest mål fra frispark i Premier League siden sin debut på balløya i 2011, men Juan Mata er ikke lenger fast på laguttaket til Manchester United. Nå skal Juventus være interessert i den spanske playmakeren, skriver Evening Standard ifølge The Sun, men i samme artikkel kommer det også fram at Arsenal vil kaste seg inn i kampen. London-klubbens manager, Unai Emery, hadde nemlig Mata under vingene i Valencia.

Aaron Ramsey må etter alle solemerker å dømme se seg om etter ny klubb neste sommer. Waliserens kontrakt går ut om drøye syv måneder, og nå skriver Daily Mail at Arsenals nummer åtte ikke vil bli tilbudt en ny kontrakt. Juventus, Bayern München, Manchester United og Chelsea nevnes alle som interesserte.

Etter å ha gjort suksess med å hente Jadon Sancho fra Manchester City-akademiet ser Borussia Dortmund nå til den lyseblå delen av Manchester nok en gang. Ifølge Daily Mail er tyskerne veldig interessert i stortalentet Phil Foden, og det snakkes om muligheter for en overgang til skarve 1,9 millioner kroner.

I den rød delen av samme by skal det derimot rustes opp i forsvaret, og Manchester United skal være klare til å sprenge banken nok en gang. Den nybakte verdensmesteren Raphaël Varane skal være mannen som gjør de røde djevlene villige til å by 900 millioner kroner til Real Madrid, skriver Top Mercato.

Tiémoué Bakayoko har ikke hatt det lett siden han forlot frystedømmet Monaco for Chelsea i fjor sommer. Franskmannen, som nå er på lån i AC Milan, har blitt kritisert gjentatte ganger for innsatsen i den klassiske røde og sorte drakta denne sesongen. Nå skriver Le10Sport at midtbanespilleren kan returnere til London allerede i januar.

Chelsea selv skal visstnok være interessert i å skaffe seg Declan Rice fra West Ham. 19-åringen, som tilbrakte syv år i londonernes akademi som ung, skal ifølge Metro ha avslått et kontraktsforslag fra the Hammers.

Talksport siterer rapporter fra Italia da de skriver at Manchester United og Tottenham er ute etter samme forsvarsspiller. Serberen Nikola Milenkovic imponerte under sommerens VM, og stopperen har fortsatt storspillet for Fiorentina så langt i sesongen også.

Det snakkes om at Arsenal skal være interessert i tjenestene til Tom Cairney, hvis vi skal tro Daily Mail. Fulham krever riktig nok sin del av kaka, og overgangen kan strande på grunn av for stor avstand i pris.

The Sun skriver, ifølge spanske Sport, at Manchester United også skal være interessert i Jordi Alba. Barcelona-backen har ikke signert en ny kontrakt med katalanerne enda, men det snakkes om at en utkjøpsklausul må utløses om José Mourinho skal få has på spanjolen.

