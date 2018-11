Torsdagens Premier League-rykter

Stjernekeeperen har ennå ikke signert noen ny kontrakt.

David de Geas kontrakt med Manchester United utløper ved sesongslutt og José Mourinho har ikke fått spanjolen til å underskrive noen ny kontrakt. 28-åringen har vært i en forhandlingsprosess i en god stund, men United-styret og keeperstjernen har ikke kommet frem til enighet.

De Gea har en klausul i kontrakten om ett års forlengelse med klubben, som «de røde djevlene» kan utløse om de ønsker dette. London Evening Standard skriver at ledelsen i United kommer til å utløse klausulen om det blir nødvendig.

Claudio Ranieri ble klar som Fulhams nye manager onsdag og italieneren skal allerede ha sett seg ut en forsterkning til spillerstallen. Talksport melder at Ranieri har sett seg ut Liverpool-spiller, Joel Matip, som den første spilleren han henter inn til London-klubben.

Om den nyervervede manageren klarer å overtale Jürgen Klopp til å selge midtstopperen, gjenstår å se.

Everton ønsker seg en ny midtstopper og Marco Silva har sett seg ut Chris Smalling, skriver The Sun. Smallings kontrakt med Manchester United går ut i slutten av juni 2019, men Everton-manageren kan begynne å forhandle med Smalling om en kontrakt med «The Toffees» allerede i januar.

Den engelske 28-åringen har fått mye spilletid under José Mourinho i Manchester United denne sesongen.

Manchester City skal være i forhandlinger med supertalentet, Phil Foden, om en seksårskontrakt med klubben, skriver The Telegraph. 18-åringen er spådd en lysende fremtid under Pep Guardiola.

Ifølge The Guardian skal Chelsea være favorittene til å sikre seg Christian Pulisic, neste sommer. Borussia Dortmund-spilleren skal være ønsket av Maurizio Sarri, men det er fortsatt usikkert om den 20 år gamle vingen ønsker å forlate den tyske storklubben.

Gary Cahill har ikke fått mye spilletid under Sarri og det ser ikke ut til at 32-åringen vil få mer tid på gressmatta med det første. Daily Mail melder at Chelsea skal være villige til å låne ut den engelske midtstopperen, som har en utgående kontrakt med klubben til sommeren.

Roma har hatt for vane å kjøpe engelske backer, som begynner å komme opp i 30-årene og nå skal de ha funnet en ny kandidat som utfyller kriteriene: Ashley Young. Hovedstadsklubben vurderer å komme med et bud på 33-åringen i januarvinduet, for å se om Manchester United-styret hadde vært interessert i å tjene litt penger på et salg av Young. Det melder The Sun.

En annen Manchester United-spiller som kan være på vei ut dørene er Marcos Rojo. Det har lenge vært ryktet at argentinerens dager er talt på Old Trafford, og nå har Wolverhampton meldt sin interesse for 28-åringen, skal vi tro Birmingham Mail.

The Mirror melder forøvrig at Fulham prøvde å signere Arsene Wenger som manager i klubben, før valget falt på Claudio Ranieri. Franskmannen skal ikke ha vært nevneverdig interessert.

