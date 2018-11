Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United planlegger midtstopperjakt i det kommende overgangsvinduet.

Manchester Uniteds interesse for Inter-midtstopper Milan Skriniar har vært kjent en stund, men nå har også Chelsea kastet seg inn i kampen om 23-åringen, skriver The Sun torsdag. Slovaken skal ha en prislapp på rundt 70 millioner pund.

United har imidlertid flere midtstoppere på blokka, og en av dem er ifølge Sky Sports Nikola Milenkovic. José Mourinho vurderer å gjøre et forsøk på å hente 21-åringen fra Fiorentina allerede i januar, melder kanalen.

Til tross for at klubben tydelig er på jakt etter forsterkninger i midtforsvaret, har det også blitt innledet kontraktsforhandlinger med Chris Smalling, skriver Daily Mail.

Manchester City-manager Pep Guardiola er klar på at han kommer til å forlate klubbfotballen for å prøve seg som landslagstrener en eller annen gang i løpet av karrieren. Det sier Guardiola i et intervju med The Telegraph.

Neymar ble verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Barcelona til Paris Saint-Germain for 222 millioner euro i fjor. Nå håper Barcelona at brasilianeren skal ta initiativ til å forlate den franske hovedstaden og vende tilbake til Camp Nou, skriver Goal.com.

Dortmund-talentet Christian Pulisic har i lengre tid blitt koblet til Liverpool, og ifølge Liverpool Echo uttaler 20-åringen nå at Jurgen Klopp er den type manager man drømmer om å spille for.

Dwight Gayle gikk til West Bromwich fra Newcastle på lån da Salomon Rondon gikk motsatt vei i sommer. Nå håper Gayle å gjøre gjøre overgangen til WBA permanent, skriver Northers Echo.

Liverpool-duoen Divock Origi og Joel Matip kan ende opp i Tyrkia når overgangsvinduet åpner i januar. Det skriver Liverpool Echo. Galatasaray skal være interessert i Origi, mens Fenerbahce ønsker seg Matip.

Mest sett siste uken