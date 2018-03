Viasat tar Carragher av skjermen

Jamie Carragher (40) er midlertidig tatt av skjermen etter spytteepisode i England.

Den tidligere Liverpool-stopperen som i dag jobber som fotballekspert for både Sky Sports og Viasat ble i helgen filmet da han spyttet mot en Manchester United-supporter og hans 14 år gamle datter.

Nå har Viasat valgt å ta grep etter lørdagens hendelse.

Carragher skulle egentlig jobbe som ekspert for Viasat under den kommende Champions League-kampen mellom Manchester United og Sevilla på Old Trafford tirsdag.

Nå bekrefter imidlertid Anne Tufte, sportssjef for MTG-gruppen i Norge, at Carragher ikke blir å se som ekspert på norske TV-skjermer denne uken.



- Han jobber ikke under denne Champions League-runden, sier Tufte til Nettavisen.



Hun forteller videre at de foreløpig ikke har snakket med Carragher og at de først vil ta en avgjørelse om deres fremtidige samarbeid etter å ha hørt Liverpool-legendens versjon av det som har skjedd.



- Vi har ikke fått pratet med ham, og det tror jeg ikke vi får gjort før i morgen.

- Vi vil høre hans versjon, som vi ville gjort med alle andre ansatte, forteller Tufte.



Sportssjefen har foreløpig kun sett avisoppslagene og videoen av hendelsen.

- Det er ikke bra i det hele tatt. Det vet han selv også at det ikke er, sier Tufte.



Søndag kveld la Carragher ut en beklagelse på Twitter.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH