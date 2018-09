Pochettino knytter Lloris-skade til fylleskandalen

Mauricio Pochettino (46) må fortsatt klare seg uten sin førstekeeper Hugo Lloris.

Den franske landslagskeeperen har gått glipp av de tre siste kampene for Tottenham Hotspur og nå bekrefter Spurs-manageren at Lloris heller ikke vil være tilgjengelig for spill til helgens oppgjør borte mot Brighton.

Lloris pådro seg en muskelskade i oppgjøret mot Manchester United forrige måned - kun få dager etter at han ble tatt for fyllekjøring i London.

På pressekonferansen i forbindelse med lørdagens kommende Premier League-oppgjør forklarer Pochettino at han tror stress i forbindelse med skandalen kan ha vært en medvirkende faktor til at Lloris ble skadet.

- Jeg mener han var stresset under kampen mot Manchester United. Stresset kan kanskje ha forårsaket skaden, sier Pochettino ifølge Daily Mail.

Tilbake neste uke?

Argentineren forteller videre at han tror Lloris kan være tilbake i trening neste uke, men det er sikkert at målvakten ikke kommer til å spille hverken mot Brighton førstkommende lørdag eller ligacupoppgjøret mot Watford på onsdag.

Pochettino håper nå at Lloris bruker tiden på sidelinjen godt.

- Skaden hjelper ham til å ta seg tid til å tenke over ting og bli litt mer avslappet. Å konkurrere etter det som skjedde var et voldsomt stress for ham, forklarer Spurs-manageren.

- Vi vet fortsatt ikke, men vi håper at han er tilbake så fort som mulig. Vi tror at hvis alt går etter planen så kan han være tilbake i trening neste uke.

SKANDALE: Tottenham-keeper Hugo Lloris fikk en bot på over en halv millioner kroner og ble fratatt førerkortet i nesten to år som følge av fyllekjøring.

Tre tap på rad

I mellomtiden er det Michel Vorm som vikarierer for franskmannen i Tottenham-målet.

Spurs er inne i en vanskelig periode og tirsdag tapte laget for første gang tre ganger på rad under Pochettinos ledelse da Inter ble for sterke for London-laget i Champions League.

Derfor er presset ekstra stort på Tottenham når de gjester Brighton lørdag kveld.

Pochettino bedyrer imidlertid at han ikke lar seg stresse.

- Jeg er helt avslappet, sier Pochettino.

- Det er fortsatt helt i starten av sesongen. Det er fortsatt mange kamper igjen å spille og potensialet i dette laget er enormt. Det er viktig å stoppe denne negativiteten, sier Spurs-manageren.

