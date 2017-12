Pochettino mener Kane kan bli Tottenhams svar på Totti

Tottenham-manager Mauricio Pochettino tror Harry Kane kan bli like ikonisk for Tottenham som Francesco Totti er i Roma.

Kane, som har vært i Tottenham siden 2009, satte ny rekord i Premier League for antall scoringer i løpet av et kalenderår (39) da han i romjulen scoret hattrick mot Southampton.

24-åringen har scoret totalt 56 mål for klubb og landslag i år. Det gjør han til mestscorende i europeisk fotball i 2017.

Alan Shearer, som hadde rekorden for flest Premier League-mål i løpet av et kalenderår (36) før Kane, har uttalt at han tror den engelske landslagsspissen kan komme til å bli i Spurs resten av karrieren.

Francesco Totti var i Roma hele karrieren og ble kronet som «den åttende kongen av Roma» etter å ha spilt over 600 kamper for klubben før han la opp etter forrige sesong.

– Jeg tror Alan Shearer vet bedre enn meg, for han er engelsk og kjenner landets mentalitet, sier Pochettino om uttalelsene til Shearer om at Kane kan komme til å bli i Tottenham resten av karrieren.

– Kanskje sa han det fordi det er mulig. Kanskje Harry Kane, med hans mentalitet, kan bli den samme type spiller for Tottenham som det Francesco Totti er for Roma, sier den argentinske manageren.

Pochettino vil ikke sette en pris på landslagsspissen.

– Jeg tror ikke Harry har en pris, fordi vi ønsker ham her. Han er så verdifull at det ikke er noen pris på ham.

Det er usikkert om Tottenhams spissjuvel rekker møtet med Swansea tirsdag. Ifølge Pochettino sliter han med en kraftig forkjølelse.

(©NTB)

