Pochettino mener Wenger bør konsentrere seg om sin egen klubb

Mauricio Pochettino mener Wenger gjorde feil i å stille spørsmål til Tottenhams suksess, men innrømmer at klubben må vinne trofeer.

I forkant av Arsenals 2-1 seier i ligacup-semifinalen mot Chelsea, uttalte Arsene Wenger at mediene feirer enkelte lag som ikke har vært i en finale på 25 år.

Wengers kommentarer ble sett på som et stikk til Liverpool og byrival Tottenham, som til sammen kun har løftet to trofeer de siste ti årene.

Nå tar Tottenham-manager Mauricio Pochettino bladet fra munnen.

Fortjener skryt

Tottenham-treneren mener klubben fortjener skryt for jobben som har blitt gjort de siste årene, og legger til at trofeer ikke betyr alt i fotballverden.





- Skryt? Selvfølgelig fortjener vi skryt. Fotball handler ikke kun om å vinne titler, det handler om omstendighetene rundt de forskjellige klubbene, sier Tottenham-treneren til Sky Sports.





Han skryter også av jobben Wenger har gjort i Arsenal, og legger til at alle kan gjøre feil.





- Han (Wenger) er en av de beste managerene i verden, og kommer alltid til å være det. Jeg respekterer han, men han må snakke for seg selv og for Arsenal, mener Pochettino.









Drømmer om titler

Tottenham har til gode å vinne pokaler under Pochettino, som kom til klubben sommeren 2014. Deres siste tittel kom for ti år siden, etter å ha slått Chelsea i ligacupfinalen i 2008.





Nå håper Pochettino at klubben kan vinne trofeer allerede denne sesongen.





- Det er alltid stort og veldig viktig å vinne trofeer med klubben din. Vi ønsker og håper at vi en dag kan gi klubben et, to, eller mange trofeer.





Han minner likevel om at konkurransen er tøff.





- Det er sant at vi må jobbe hardt, men det er ikke enkelt når du konkurrerer i en liga som den engelske. Du konkurrerer med massive klubber, og det gjør det vanskeligere å vinne.





Tottenham ligger for øyeblikket på femte plass i Premier League, to poeng bak Liverpool.





De møter Newport i FA-cupen lørdag ettermiddag, i jakten på Pochettinos første tittel som Tottenham-manager.

