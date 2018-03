Pochettino vil ikke utelukke at Kane spiller mot Chelsea

Mauricio Pochettino (46) mener det er en sjanse for at Harry Kane (24) blir tilgjengelig mot Chelsea førstkommende søndag.

Kane måtte hinke av banen tidligere denne måneden da han pådro seg en ankelskade i oppgjøret mot Bournemouth.

Tottenham bekreftet da at klubbens toppscorer kom til å være ute i hvert fall frem til april, mens flere engelske medier spekulerte i at til og med sommerens VM-sluttspill stod i fare for Kane.

Snart tilbake



På torsdagens pressekonferanse i forbindelse med Tottenhams kommende borteoppgjør mot byrival Chelsea kom imidlertid Spurs-manageren Mauricio Pochettino med en noe overraskende gladmelding til fansen.

Kane er snart tilbake igjen, og kan muligens være aktuell allerede i kampen mot Chelsea.

- Vi må undersøke ham. Han er veldig positiv og han gjør det veldig bra. Han blir bedre for hver dag som går. Vi må undersøke ham - det er fortsatt noen dager igjen til kampen. Det er vanskelig å si om han kommer til å være involvert i kampen eller ikke, sier Pochettino på torsdagens pressekonferanse, ifølge football.london.

Fryktet langt skadeavbrekk

I likhet med deler av engelsk presse, så innrømmer Pochettino at de spekulerte i at Kane kunne komme til å være på sidelinjen i en lengre periode.

På grunn av landslagspausen i mars har Kane foreløpig kun gått glipp av to landskamper og FA-cupkampen mot Swansea etter at han ble skadet.

- Hvis han ikke blir klar nå til helgen, så blir han kanskje klar neste helg. Det viktigste er at vi er positive med hvordan ting har utviklet seg. Han klarer seg fantastisk bra. Vi er veldig fornøyde med det fordi etter kampen mot Bournemouth så trodde alle at det var snakk om et langt skadeavbrekk, men jeg synes utviklingen har vært fantastisk, forteller Pochettino.

Kjemper om toppscorertittelen



Kane har vært toppscorer i Premier League de siste sesongen, men opplever i år hard konkurranse fra Liverpools Mohamed Salah.

For øyeblikket har Salah scoret 28 ganger i Premier League denne sesongen, mens Kane følger etter den egyptiske angriperen med sine 24 scoringer.

Lørdag spiller Liverpool mot Crystal Palace, mens Spurs møter Chelsea på Stamford Bridge søndag.

Mest sett siste uken