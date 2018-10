Pogba håper en landsmann vinner Ballon d'Or

Paul Pogba mener han ikke fortjener prisen som årets spiller, og håper heller den går til Griezmann, Varane eller Mbappé.

Nylig ble det klart at Manchester Uniteds midtbanestjerne er én av 30 spillere som er nominert til den prestisjefulle prisen Ballon d'Or.

Prisen blir delt ut 3. desember i nettopp Frankrike. Pogba håper på hjemmeseier under utdelingen i Paris, men avskriver nærmest seg selv til prisen.

Hele sju franskmenn er blant de 30 nominerte, og Pogba peker ut tre han håper spesielt får prisen fremfor ham selv.

- Enten det er Grizou (Griezmann), Kylian (Mbappé) eller Raph (Varane), så fortjener de prisen mye mer enn meg, sier Pogba ydmykt ifølge Sky Sports og fortsetter.

- Jeg kan ikke peke ut én, men jeg håper av hele mitt hjertet at det blir en av de tre, forteller Pogba og påpeker at han også heier litt på Chelseas N'Golo Kanté

I tillegg til nevnte Pogba, Griezmann, Mbappé, Varane og Kanté, er også Hugo Lloris og Karim Benzema blant de nominerte.

Ikke siden 2008 har noen andre enn Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi vunnet prisen for årets spiller. De to er naturligvis også i år nominert til prisen.

Paul Pogba har hatt en sesong preget av ujevne prestasjoner med sitt Manchester United. Midtbanespilleren var imidlertid drivende god for sitt Frankrike som gikk helt til topps i VM i Russland i sommer.

Les også: Manchester United snudde kampen mot Newcastle etter sjokkstart

25-åringen og hans klubblag gikk mot et nytt liganederlag mot Newcastle i helgen. Manchester United lå under 0-2 til pause, men en strålende annenomgang gjorde at laget snudde kampen til 3-2 og reddet tre poeng.

Mest sett siste uken