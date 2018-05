Pogba havnet i slåsskamp da United sikret andreplassen

Manchester United spilte 0-0 mot West Ham.

WEST HAM - MANCHESTER UNITED 0-0:

Manchester United trengte bare ett poeng mot West Ham på torsdag for å sikre andreplassen i Premier League bak suverene Manchester City.

Det er flere uker siden City kunne juble over ligatittelen, og torsdagens kamp bar da også preg av at ingen av lagene hadde voldsomt mye å spille for.

Oppgjøret endte målløst, og dermed kan United glede seg over andreplassen i Premier League - en plassering som manager José Mourinho nok er fornøyd med, på tross av at det er rivalene fra Manchester City som troner øverst på tabellen.

Masseslagsmål

Kampen tok for alvor fyr først tre minutter før slutt, og da av helt feil grunner. Da oppsto det nemlig nærmest masseslagsmål mellom de to lagenes spillere, etter at Paul Pogba følte seg snytt for frispark etter å ha blitt taklet av Cheikhou Kouyaté.

Da han ikke ble hørt svarte franskmannen med en susende takling på Mark Noble, og West Ham-spilleren fyrte løs med et voldsomt grep om halsen på Pogba.

VENNER IGJEN: West Hams Mark Noble og Manchester Uniteds Paul Pogba klemmer hverandre etter kampslutt på London Stadium.

Både Noble og Pogba ble belønnet med gult kort, i en situasjon som fort kunne endt med utvisning for begge spillere.

- Det var det heftigste kampen hadde å by på, sier Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller på TV 2 etter kampen.

- Snille som lam etterpå

Slåsskampen så nemlig virkelig stygg ut, men etter kampen var det imidlertid svært gledelige bilder å se fra London: Da klemmet de to kamphanene hverandre hjertelig, og så ut til å ha skværet opp og allerede blitt perlevenner.

- Det var litt sånn Jekyll & Hyde-variant mellom Noble og Pogba. De var illsinte ett øyeblikk, også var de snille som lam etterpå. Det var fint å se de to klemme hverandre, oppsummerte TV 2s studiovert Jon Hartvig Børresen etter kampen.

Shaw i stolpen

Ellers var det langt mellom høydepunktene på London Stadium.

Første omgang var ikke noen oppvisning i fotballkunst, men noen gode sjanser var det.

Aller nærmest var Luke Shaw etter 24 minutter, da hans skudd på en retur fra keeper Adrián ble slått i stolpen og ut av West Hams sisteskanse.

I minuttene i forveien var Adrián blitt tvunget ut i aksjon ved flere anledninger. Keeperen var utspilt da Scott McTominay forsøkte seg fra 20 meter, men skuddet havnet like utenfor stolpen, og da Jesse Lingard forsøkte seg fra enda litt lengre hold var spanjolen med på moroa og slo ballen til corner.

Sanchez på blank kasse

Fire minutter etter hvilen var Alexis Sanchez gjennom for Manchester United, og chileneren passerte keeper, men kom for langt ned mot dødlinjen. Han slo ballen inn mot mål, men en West Ham-forsvarer fikk headet den unna på streken.

Nærmere mål kom ingen av lagene, og United trygger altså andreplassen på tabellen med 78 poeng - fire mer enn Tottenham på plassen bak dem før siste serierunde.

West Ham på sin side er på 15.-plass, seks poeng foran Swansea under nedrykksstreken.

