Pogba hinter om dårlig forhold til José Mourinho

Det hevdes at Barcelona fremdeles har et håp om å hente franskmannen i sommer.

Det har lenge blitt spekulert i om forholdet mellom Manchester United-manager José Mourinho og midtbanestjernen Paul Pogba kan være enden på visa for sistnevntes Manchester United-karriere.

Fredag kveld ble dog franskmannen ikledd kapteinsbindet i lagets første kamp for sesongen, og mange trodde at de to store profilene hadde ordnet opp.

Nå ser det annerledes ut: I etterkant av kampen mot Leicester, har nemlig Pogba snakket med pressen, og selv hintet om at ting ikke nødvendigvis er helt som det skal være.

- Jeg er den samme Paul Pogba som i VM. Men dette er et annerledes lag, så klart. Jeg elsker fremdeles fotball og gjør mitt beste. Når du er komfortabel, når folk stoler på hverandre, da er det mye enklere. Hvis du ikke er glad i det du gjør, da er det ikke noe poeng i å gjøre det, ikke sant? Det er derimot verdt å holde på med noe man er veldig glad i, uttalte franskmannen til pressen.

På spørsmål om Pogba selv var komfortabel og glad, kom enda en bekreftelse på at alt ikke er helt topp.

- Det er ting jeg ikke kan si, ellers vil jeg bli straffet, svarte midtbanespilleren.

IKKE VENNER: Paul Pogba og José Mourinho er ikke bestevenner, kan det virke som.

Barcelona jakter Pogba

Ryktene i sommer har handlet om at blant annet Barcelona er svært lystne på Pogbas signatur. Flere medier har foreslått at en overgang kan skje, og natt til søndag skriver blant annet Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol at ting fremdeles kan skje i sommer.

- Paul Pogba er ikke fornøyd i Manchester United. Barcelona forsøker fremdeles å hente han, skriver journalisten på Twitter.

Pogba har også blitt koblet til Juventus i sommer, men disse ryktene har kjølnet den siste tiden.

Glad i klubben

På tross av alt dette, uttaler Pogba seg samtidig i gode ordelag når han snakker om klubben Manchester United, og slipper å nevne José Mourinho.

- Jeg elsker denne klubben. Jeg kom opp gjennom akademiet - jeg vokste opp her. Så spilte jeg for førstelaget. For meg var det en drøm som gikk i oppfyllelse. Og å ha på kapteinsbindet, det er enda større, med tanke på hvilke spillere som spilte her tidligere og som pleide å ha på det, forteller 25-åringen.

Se intervjuet med Pogba etter kampen:

Se høydepunktene fra kampen her:

Manchester Uniteds neste kamp er mot Brighton den 19. august. Overgangsvinduet i Spania stenger natt til 1. september.

