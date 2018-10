Pogba kan forlate Manchester United i januar: - Det er meg eller han

Skal ha sagt til lagkameratene i Manchester United at han vil forlate klubben, med mindre José Mourinho har fått sparken innen den tid.

Det står ikke særlig bra til i den røde delen av Manchester om dagen. På sju kamper har «The Red Devils» tre seire og like mange tap, i tillegg til en uavgjortkamp. Sist United hadde en like svak sesongåpning var i 1989.

Klubben ligger på en 10.-plass på tabellen for øyeblikket, noe som er med på å legge et stort press på manager, José Mourinho og spillerne i klubben.

Les også: Daily Mirror: - Alexis Sánchez forbanna på José Mourinho etter vraking

Pogba lei av alle endringene

En annen faktor som er med på å senke stemningen i klubben er José Mourinhos krangel med Paul Pogba i Manchester United. Nå skal Pogba har fortalt lagkameratene i klubben at han kommer til å forlate United i ovargangsvinduet i januar, med mindre Mourinho får sparken før årsskiftet, skriver The Sun.

- Det er meg, eller han, skal sommerens VM-vinner ha sagt til resten av United-spillerne.

Franskmannen skal være lei av managerens konstante taktikk- og formasjonsendringer, som spillerne ikke rekker å venne seg til, før nye endringer inntreffer.

The Sun har gjennom sine hemmelige kilder i United fått vite at Pogba har fortalt sine nærmeste at han har fått nok av alle mediene som kritiserer han. Han har også sagt at det vil gagne ham å ikke bli brukt i Mourinhos startellever.

Tror ikke han kan miste jobben denne uken

Selv om Mourinho er under et enormt press for tiden tror han ikke at Manchester Uniteds prestasjoner mot Valencia og Newcastle denne uken vil avgjøre fremtiden hans.

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg vil endre det jeg kan endre og jeg skal forbedre det som kreves av meg i min jobb, sa portugiseren under en presskonferanse i helgen.

