Pogba med betryggende melding til United-fansen

Etter måneder med spekulasjoner fram og tilbake tar Paul Pogba (25) bladet fra munnen.

Det har stormet rundt Manchester United og Paul Pogba denne høsten.

Etter en katastrofal start på sesongen gikk franskmannen ut og kritiserte de røde djevlenes spillestil offentlig.

Deretter forårsaket et forsinket Instagram-innlegg ytterligere kaos, før det ble rapportert at den nybakte verdensmesteren skal ha fortalt lagkameratene at han drar om ikke José Mourinho ikke får sparken.

Men nå har pipa fått en annen låt, etter at Pogba stilte opp i et intervju med RMC Sport.

- Alltid vært mitt hjem

25-åringen, som var offer for utallige overgangsrykter helt fram til sommervinduet slamret igjen, tapte nylig for gamleklubben Juventus i Champions Leagues gruppe H.

Men til tross for maktdemonstrasjonen av «den gamle dame», går Pogba nå ut med betryggende ord til United-fansen.

- Å komme tilbake til Old Trafford var som å komme hjem, sier Pogba i videointervjuet, ifølge Metro.

Men den slepne teknikeren stoppet ikke der og gjorde det helt klart hva budskapet hans var.

- Dette har alltid vært mitt hjem og vil alltid være det, sier han.

Mistet kapteinsbåndet

Til tross for kjærlighetserklæringen til United er det fortsatt en bred enighet blant britiske medier om at forholdet mellom Pogba og Mourinho ikke akkurat er en dans på roser.

TØFT: José Mourinho har ikke den letteste jobben som Manchester United-manager i år.

Etter 1-1-resultatet hjemme mot Wolverhampton skal sistnevnte ha fjernet Pogba fra kaptein-listen, noe han senere bekreftet til Sky Sports.

– Det er ingen konflikt i det hele tatt. Bare en avgjørelse jeg ikke trenger å måtte forklare, sa Mourinho den gang.

Franskmannen ble i etterkant av helgens 2-1-seier over Everton nok en gang spurt om forholdet til hans portugisiske manager, men Pogba skal avfeid det hele med å beskrive det som «helt normalt», ifølge Calcio Mercato.

Landslagsspilleren fikk for øvrig kritikk etter å ha brukt 26 skritt før straffebommen i samme kamp, hvor han scorte på returen.

Der svarte Pogba på sedvanlig vis med en video på Twitter:

‘How do I get to my car’

🚗 pic.twitter.com/HkmUX4k9oa — Paul Pogba (@paulpogba) October 30, 2018

