Pogba med nye uttalelser om framtiden

Franskmannen utelukker ikke at han kan bytte klubb.

I forbindelse med Frankrikes Nation League-kamper, har Paul Pogba nok en gang snakket med pressen. Ifølge Sky Sports, var ikke midtbanespilleren spesielt overbevisende da han fikk spørsmål om Manchester United-framtiden. - Jeg gjør bare mitt beste. Det vil alltid være snakk. Min framtid er akkurat nå hos Manchester United. Jeg har fremdeles en kontrakt, og spiller der for øyeblikket. Man vet likevel ikke hva som kan skje i nær framtid, uttalte 25-åringen.

Profesjonelt forhold til Mourinho

Om forholdet til manager José Mourinho sier han at de har et rent «trener-spiller-forhold».

Pogba har tidligere hintet om et svært utfordrende forhold til Mourinho.

- Jeg er den samme Paul Pogba som i VM. Men dette er et annerledes lag, så klart. Jeg elsker fremdeles fotball og gjør mitt beste. Når du er komfortabel, når folk stoler på hverandre, da er det mye enklere. Hvis du ikke er glad i det du gjør, da er det ikke noe poeng i å gjøre det, ikke sant? Det er derimot verdt å holde på med noe man er veldig glad i, sa franskmannen til pressen forrige måned.

På spørsmål om Pogba selv var komfortabel og glad, kom nok en bekreftelse på at alt ikke var helt topp i Manchester United.

- Det er ting jeg ikke kan si, ellers vil jeg bli straffet, svarte midtbanespilleren.

Rykter om Juventus-overgang

Etter uttalelsene har flere medier, både i Italia og England meldt at Pogbas agent, Mino Raiola, jobber for en overgang for franskmannen. Daily Mail skriver blant annet at Raiola skal åpne samtaler med Juventus om en retur til Torino-klubben for midtbanestjernen.

AGENT: Mino Raiola representerer Paul Pogba.

Pogba spilte i Juventus fra 2012 til 2016.

Manchester United-profilen kobles også med en overgang til Barcelona. Katalanerne skal ha lagt inn bud på spilleren i sommer, men det skal ha blitt avslått.

Denne uken kom Luis Suarez med oppsiktsvekkende uttalelser om at Pogba alltid er velkommen til Barcelona. Dermed er det trolig duket for flere rykter utover høsten og fram mot overgangsvinduet i januar.

