Pogba scoret i sesongåpningen: - Derfor ble han valgt til kaptein

Manchester United startet Premier League-sesongen med tre poeng.

MAN UTD - LEICESTER 2-1:

De røde djevlene tok samtlige tre poeng da de vant 2-1 over Leicester hjemme på Old Trafford fredag kveld etter at Paul Pogba og Luke Shaw scoret hvert sitt mål for hjemmelaget.

Jamie Vardy reduserte for Leicester på overtid, men gjestene måtte til slutt reise tomhendte hjem fra Manchester.

- Vi burde startet Premier League med en seier og det klarte vi. Jeg hadde ingen oppkjøringskamper, jeg kom tilbake på mandag så dette var hardt for beina. Vi spilte veldig bra, sier målscorer Pogba til Sky Sports etter kampen.

Pogba som vant VM med Frankrike tidligere i sommer sier at han er sulten på suksess.

- Seieren i VM tilhører fortiden nå. Jeg liker utfordringer, jeg ønsker å utvikle meg og jeg vil vinne flere trofeer, forteller United-stjernen.

STRAFFE: Paul Pogba scoret på straffe etter tre minutter.

Pogba valgt til kaptein

Den siste uken har det versert rykter i både spanske og engelske medier om at Pogba ønsker seg bort fra Manchester United, og at Barcelona skal være svært interessert i midtbanestjernen.

Derfor kom det som en overraskelse for mange at manager Jose Mourinho startet med den franske verdensmesteren som kaptein i serieåpningen mot Leicester.

Mourinho uttalte før kampen at det ikke lå noe spesielt bak valget, men den engelske avisen Daily Mail hevder nå at tildelingen av kapteinsbindet ble gjort for å overbevise Pogba om å bli værende i Manchester United.

Om det fungerer gjenstår å se, men Pogba takket i hvert fall for tilliten fredag kveld og scoret det første målet for United på straffe allerede etter tre minutter.

- En drømmestart på den nye sesongen. Det er Pogba som gjør det. For et manuskript, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker da franskmannen satte straffen i mål.

Utskjelte Shaw ble matchvinner



Etter en god start på kampen av hjemmelaget var det Leicester som var det beste laget utover i førsteomgangen.

28 minutter ut i kampen fikk James Maddison en kjempesjanse for gjestene, men David de Gea reddet mesterlig.

MATCHVINNER: Luke Shaw ble matchvinner for Manchester United mot Leicester.

Spillet bølget mer frem og tilbake etter pause, men hjemmelaget forsvarte seg godt og bedre skulle det bli da utskjelte Luke Shaw økte ledelsen til 2-0 for Manchester United etter 82 minutter.

- Et lite kunstverk av en scoring, kommenterte Alsaker.

Jamie Vardy reduserte på overtid for Leicester, men til tross for en liten sluttspurt fra gjestene endte det 2-1 til Manchester United i sesongåpningen.

