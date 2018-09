Pogba til angrep på Uniteds spillestil

- Når vi er på hjemmebane bør vi angripe, angripe, angripe, sier Paul Pogba etter ny skuffende United-helg.

Manchester United skuffet da laget bare klarte uavgjort 1-1 hjemme mot nyopprykkede Wolverhampton i Premier League denne helgen.

Etter kampen ble det rettet nye spørsmål til Paul Pogba, som noterte seg for målgivende pasning på Uniteds mål, men mistet også ballen i forkant av gjestenes utligning.

Mener United bør angripe mer

Den franske stjernespilleren er klar på at Manchester United bør fremstå på en helt annen måte på hjemmebane.

- Det er ikke jeg som er manager, jeg er spiller, så jeg kan ikke si det ... Men dett er slik jeg tenker - vi bør bevege oss mer og skape flere alternativer, sa Pogba ifølge Telegraph.

Franskmannen innrømmet feil i forkant av gjestenes utligning, men mener det lå feil andre steder også.

- Jeg vet at jeg mistet ballen før målet deres. Det var noen tabber, og lite bevegelse foran ballfører, fordi vi skapte ikke mye trøbbel for dem. Vi er på hjemmebane og bør spille mye bedre mot Wolves. Når vi er på hjemmebane, bør vi angripe, angripe, angripe. Jeg tror folk blir redde når de ser United angripe og angripe. Det var tabben vi gjorde.

Pogba forsvarer Sanchez

Heller ikke denne helgen løsnet det for Alexis Sanchez, som sliter med å gjenskape det han gjorde i Arsenal. Chileneren ble tatt av banen etter en drøy time mot Wolves, men tas i forsvar av Pogba.

- Når du spiller lenge for et lag, og du spiller en annen type fotball, trengs det en omstillingsfase, mener Pogba.

Mourinho uttalte etter kampen at Wolves kom for å spille sitt livs kamp, mens hans lag kom for å slappe av. Pogba er delvis enig.

- Det er sant at vi burde vist mer sult i deler av kampen. Kanskje Mourinho har rett. Jeg vet ikke. Kanskje holdningene bør være bedre, og vi bør spille bedre fordi vi er på Old Trafford, og vi bør angripe og presse slik vi gjorde mot Tottenham, Liverpool, Chelsea og Arsenal forrige sesong, sa Pogba.

Første mulighet for å slå tilbake for Manchester United kommer førstkommende lørdag klokken 13.30 når laget gjester West Ham.

