Pogba trodde han hadde gitt Manchester United seieren: - Jeg føler med ham

Fikk annullert scoring ti minutter før slutt mot Southampton.

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON 0-0:

Oppgjøret mellom Manchester United og Southampton lørdag kveld ble preget av Romelu Lukakus hodeskade, da belgieren ble liggende urørlig på gresset i fem minutter etter en duell med Wesley Hoedt tidlig i kampen.

Det så ut til å påvirke rødtrøyene, som så mer og mer tannløse ut utover i kampen. For med Lukaku ute med skade, og Zlatan Ibrahimovic ikke engang på benken, slet Manchester United med å finne kreative alternativer i angrepet.

Ti minutter før full tid så de imidlertid ut til å lykkes, da et United-frispark endte opp med at Paul Pogba pirket ballen over mållinja.

Franskmannen var imidlertid offsideplassert, og dermed ble målet korrekt annullert. Spørsmålet er om ballen ville gått inn om Pogba hadde latt være å berøre ballen. Tv.bildene viser at det fort kunne vært tilfelle, uten at det er enkelt å trekke noen endelig konklusjon.

- Føler med ham

- Det spørs om den hadde gått inn eller ikke. Det kunne den ha gjort, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter å ha sett reprisene.

BBC-journalist Simon Stone mente også at det kunne blitt mål:

- Den hadde gått inn uansett, skriver Stone på Twitter.

Disallowed 'goal'. Was going in anyway but - offside - Pogba made sure.... — Simon Stone (@sistoney67) December 30, 2017

Senere modererte han seg.

«Ser på reprisen igjen. Keeper fikk en touch som kan ha sendt den utenfor,» skriver journalisten.

Også i TV 2-studioet diskuteres situasjonen etter kampen.

- Vi har sett på dette mange ganger nå og diskutert. Spørsmålet er om skuddet fra Matic går inn. Det er umulig å vurdere egentlig, sier Premier League-ekspert Brede Hangeland.

- Pogba er jo i offside, jeg tror det er instinktet hans som tilsier at han skal inn og være sikker på at den blir satt inn. Det er lett for oss å si: «Kom deg ut av offside, kamerat.» Men jeg føler med ham der. Og uansett hvor mange ganger du ser det, er du ikke helt sikker på om den hadde gått inn eller ikke. Derfor gjør Pogba det rette, sier den tidligere Fulham-profilen.

Looking at replay again, keeper got touch that may have taken it wide. — Simon Stone (@sistoney67) December 30, 2017

Hva mener du?

- Ikke imponert

Dermed endte kampen målløst, noe som frustrerte Brede Hangeland i TV 2 Sportens studio. I pausen mente han imidlertid at United-spillerne til dels kunne unnskyldes.

- Jeg er ikke imponert, men det er klart at de preges av det som skjer med Lukaku, var Hangelands dom over United-spillerne i pausen av kampen.

Etter hvilen var Southampton vel så gode som United, og det var egentlig greit at de to lagene delte poengene i 0-0-resultatet.

- Manchester United viser en total mangel på kollektivt angrepsspill, konkluderte Hangeland etter kampen.

Stor Lukaku-sjanse

Allerede før han måtte bli båret av banen med oksygenmaske, rakk Lukaku å sette preg på oppgjøret på Old Trafford.

Etter drøye tre minutter fikk Juan Mata slått inn fra høyre, og den belgiske kraftpluggen møtte ved første stolpe. Headingen gikk like over, og like etterpå var det Southampton som rullet opp et godt angrep.

James Ward-Prowse fikk ballen ved 16-meterstreken, fyrte av et lavt skudd, og David De Gea måtte vise frem sine ypperste keeperkvaliteter da han reddet skuddet.

Manchester United beholdt dominansen i banespillet, men gjestene fra sør var ikke ufarlige, de heller.

Midtveis i omgangen raget Wesley Hoedt på et hjørnespark, og nederlenderen hadde egentlig alle muligheter til å dunke ballen i nettet bak De Gea. Han bommet imidlertid nesten helt på ballen, som i stedet føk ufarlig langt til side for mål.

I AKSJON: Keeper David De Gea måtte i aksjon opptil flere ganger for Manchester United.

Deretter var det United som ville stå for sjansene.

- Snytt for straffe

Først forsøkte Juan Mata seg fra returrommet, etter å ha fått ballen fra Lukaku-erstatteren Marcus Rashford, men skuddet ble reddet av keeper Alex McCarthy.

Så var det Rashford selv som fikk muligheten, da McCarthy bommet med boksingen på et innlegg fra Ashley Young, men ballen kom litt for overraskende på den unge angriperen som ikke fikk satt den i mål fra fem meter.

Tre minutter etter det igjen ropte Manchester United på straffespark, da Jesse Lingard vippet ballen opp i hånda på Maya Yoshida innenfor 16-meteren. TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mente at vertene burde fått tildelt straffe.

- Det korte svaret for meg er ja, sa Hangeland i studioet hos tv-kanalen i pausen.

- Du kan se at den kommer fort på Yoshida, men han har armen i en ganske unaturlig posisjon der. Han får stor fordel av det, fordi Lingaard vet hva han holder på med her. Så jeg mener at det der er straffespark. United snytt, og Southampton heldige.

Seks minutter tillagt tid

Det ble lagt til seks minutters spilletid i første omgang på grunn av Lukakus skade, og like før overtiden startet kunne Lingard sende United i føringen, men headingen fra kort hold ble styrt like utenfor stolpen.

Men de som trodde at vertene skulle riste av seg de vonde fibrene i kroppen i løpet av garderobepraten, måtte tro om igjen. For det var Southampton som åpnet best etter hvilen, og fem minutter ut i andre omgang fikk Shane Long en eventyrlig mulighet til å sende gjestene i føringen.

Ward-Prowse slo lavt inn foran mål, og iren var først på ballen. Den så ut til å gå rett i nota, men David De Gea holdt United á jour med en strålende benparade som sendte ballen i en bue over tverrliggeren.

Kampen fortsatte i et høyt tempo, dog uten de helt store sjansene. Knappe kvarteret før slutt fikk innbytter Anthony Martial med seg ballen inn i feltet, og fikk den videre til Rashford, men avslutningen ble blokkert av Sam McQueen.

Og da Pogbas scoring ble annullert ti minutter før slutt, endte det med poengdeling på Old Trafford.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken