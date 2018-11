Flere britiske medier bekrefter at VAR kommer til Premier League fra og med neste sesong.

Saken oppdateres!

Torsdag ettermiddag ble Premier League-klubbene enige om at Video Assistant Referees (VAR) skal brukes i ligaen, med 2019/20-sesongen som startskudd.

Etter tidlige rapporter fra ulike hold ble det raskt bekreftet av Premier League sine hjemmesider torsdag ettermiddag.

Det var på et såkalt «Shareholders' Meeting» at klubbene ble brifet om prøveresultatene fra VAR, som i England har foregått i både FA-cupen og Ligacupen, samt reaksjonene fra de andre ligaene rundt om i verdene hvor man har startet med videodømming.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season



More: https://t.co/7quBY0hQ7f pic.twitter.com/HSBDrgXhQD