Premier League-spiller anklages for voldtekt

En 23 år gammel Premier League-spiller må møte i retten i Frankrike, skriver The Mirror.

En ikke navngitt Premier League-spiller (23) ankalges for å ha voldtatt en 15 år gammel jente på et tidspunkt da han selv var 17 år gammel.

Det skriver The Mirror, som henviser til franske medier.

Den angivelige voldtekten skal ha skjedd i Frankrike, og Premier League-spilleren og hans fetter møtte tidligere denne sommeren i retten på grunn av forholdet, hevder avisen.

Fetteren er ifølge avisen to år eldre enn Premier League-spilleren.

Detaljene rundt saken skal ha blitt sluppet av det franske rettsvesenet denne uken.

Det var 7. juli i 2012 at den da 15 år gamle jenta skal ha blitt funnet av venner, gråtende og i sjokk i Aigues-Mortes i Sør-Frankrike.

Kvinnen, som i dag er 21 år gammel, hevder to eldre, utenlandske gutter utnyttet at hun var beruset og forgrep seg på henne.

Ifølge The Mirror hevder kvinnen også at Premier League-spilleren og hans fetter visste at hun var 15 år gammel.

Fotballspilleren, som i dag er 23 år gammel skal først ha nektet for at han hadde sex med jenta, men senere endret sin forklaring til at jenta samtykket, skriver The Mirror.

En rettssak vil ifølge avisen finne sted i den franske byen Nimes.

