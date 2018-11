Ranieri risikerer kjeft fra sin egen mor (99) om han mislykkes med Fulham

Takker journalister for påminnelsen i hektisk opptakt før Premier League-comebacket.

Claudio Ranieri vet han står overfor en formidabel oppgave når han lørdag innleder sin tredje periode som Premier League-manager.

Den rutinerte italieneren skal forsøke å løfte bunnplasserte Fulham opp fra nedrykkssumpa på tabellen. Men tabellposisjonen, eller londonklubbens store forsvarsproblemer, er ikke de eneste bekymringene Ranieri har før lørdagens hjemmekamp mot bunnrivalen Southampton.

Landslagsoppholdet har gitt 67-åringen knappere med tid enn vanlig til å forberede laget på kamp. Det har igjen medført at han har glemt å ringe tilbake til moren sin, Renata Ranieri (99), denne uka.

- Jeg må ringe henne. Takk for at dere minner meg på det, humrer Claudio Ranieri overfor blant andre Telegraph, på det som beskrives som enda en av hans muntre pressekonferanser.

Kritisk røst



Fulham-manageren forklarer at han vil gjøre klokt i å ringe mor Renata før Southampton-oppgjøret. Hvis han venter til etterpå, risikerer han nemlig å måtte høre på mors kritikk for egen trenerprestasjon. Det kommer gjerne rett fra levra når managerprofilen snakker med sitt meget fotballinteresserte opphav.

TØFFE OPPGAVER: Claudio Ranieri er forberedt på tøffe tak, både på jobb i Fulham og i private telefonsamtaler.

Eksempelvis krevde mor Ranieri stadig forklaringer fra sønnen på laguttakene da han var Chelsea-manager i 2003 og 2004. Hun lot ham få høre det hver gang han ikke brukte kantspilleren Damien Duff fra start.

- Hun spurte alltid: «Hvorfor?! Hvorfor setter du ikke Damien Duff på banen?», forteller den ferske Fulham-sjefen, med glimt i øyet.

Det bør tilføyes at mor Renata har støttet sønnen sin vel så mye i managerfortida.

Hun skal blant annet ha gått hardt ut mot Chelsea og eier Roman Abramovitsj da de angivelig sparket Ranieri på telefonen for snart 15 år siden. Og man trenger ikke å lure på hvem som var aller stoltest da han styrte Leicester til topps i Premier League i litt nyere fortid.

Klare meldinger

Claudio Ranieri skiller seg fra forgjenger Slavisa Jokanovic på flere måter. En mer humørfylt tone følger som regel med mannen som ledet Leicester til den sensasjonelle Premier League-triumfen i 2016.

Italieneren har også til hensikt å få satt en mer fast stamme i laget. Under Jokanovics ledelse har Fulham rotert usedvanlig mye på spillere som får starte i høst, spesielt i forsvarsrekka.

I Leicester hadde Ranieri suksess med å bruke stort sett de samme spillerne fra start i den berømte gullsesongen. Italieneren varsler at han kommer til å satse på noe lignende på plass i Vest-London.

- Det er viktig å holde på den samme lagoppstillingen i noen kamper, påpeker Ranieri.

- Jeg har gjentatt for alle spillerne hva jeg mener om stallen og hvilken fotballfilosofi jeg har. De har forstått det veldig godt. Jeg er klar på at laget er bra, men at vi nå er nødt til å vise vilje til å kjempe. Det er ikke lett å endre retning, men det er viktig for alle at vi gjør vårt beste, at vi har god lagånd og er oppmerksomme taktisk, tilføyer den meritterte Fulham-manageren.

