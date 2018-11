Rashford reddet United etter utrolig drama

Manchester United fikk trøbbel borte mot Bournemouth, men Marcus Rashford ble helten til slutt.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED 1-2:

Manchester United så lenge ut til å gå på et nytt poengtap etter en svært svak åpning på kampen mot Bournemouth lørdag ettermiddag, men gjestene kom sterkt tilbake.

Callum Wilson sendte først hjemmelaget opp i en tidlig ledelse etter en glimrende start av Bournemouth, men Anthony Martial utlignet for United før pause.

Gjestene tok mer over kampen etter hvilen, men til tross for store sjanser så det ut til å gå mot poengdeling mellom de to lagene. Det var helt til innbytter Marcus Rashford satte inn vinnermålet på overtid.

United-angriperen mottok ballen fra venstresiden av Paul Pogba før han fikk kranglet inn 2-1 og dermed sørget for at samtlige tre poeng gikk til Mourinho og Manchester United.

Mourinho om problemet: - Vet ikke hva jeg skal gjøre

Etter kampen stilte Mourinho til intervju med Sky Sports, hvor reporteren poengterte at de beste topplagene alltid finner en måte å vinne på og det gjorde Manchester United mot Bournemouth. Da reagerte Mourinho.

- Topplag starter ikke så dårlig som vi gjorde. Det var 45 kaotiske minutter i forsvar. Jeg veldig opprørt over det, for å være «det heldige laget» til pause er ikke bra. Vi vil alltid slippe enn mål, selv om vi har den beste målvakten i verden, fortalte José Mourinho under intervjuet.

- Dere har startet tregt i flere av de siste kampene. Hvordan kommer du til å fikse det problemet?

- Jeg vet ikke. Jeg har jobbet mye. Vi har jobbet mye defensivt denne uken, selv om dere kanskje ikke tror det, sa Mourinho til Sky.

Mourinho innrømmet til Sky-reporteren at han var forbanna over «de røde djevlenes» spill da de gikk til pause, men han beholdt roen for å kunne få frem budskapet sitt til spillerne.

VAR FRUSTRERT: José Mourinho var tydelig frustrert ved flere anledninger, da Manchester United møtt Bournemouth i Premier League, lørdag.

Herrera kritisk til svak start

Rashford var fornøyd med å sette inn det avgjørende målet, men er klar på at laget fortsatt har en del å gå på.

- Det viktigste er de tre poengene. Vi har hatt en ujevn start på sesongen, så hvert poeng vi tar fra nå av vil kunne utgjøre en forskjell, sier Rashford til BT Sport etter kampen.

Også lagkamerat Ander Herrera kom inn som innbytter i lørdagens oppgjør og var med på å snu kampen for United. Spanjolen forteller i intervju med BT Sport etter kampen at han mener laget må heve seg i starten av kampene og håper å se en endring.

- Jeg ønsker at vi skal være et lag som presterer i en hel kamp og ikke bare i andre omgang, sier Herrera.

- Jeg tror dette er noe vi må snakke om i garderoben. Må må heve oss i de første 20-25 minuttene. Mot Everton var vi gode og vi ønsker å være et lag som spiller så godt i en hel kamp, forklarer spanjolen.

Bournemouth-press

Det ble en innholdsrik førsteomgang på Vitality Stadium hvor hjemmelaget trykket voldsomt til fra start.

Det skapte store problemer for gjestene fra Manchester som ikke hang med i det hele tatt i begynnelsen av oppgjøret.

Ikke mer enn fire minutter var spilt før Bournemouth skapte kampens første store mulighet da Ryan Fraser ble spilt fri alene med keeper av Wilson. Skotten fikk imidlertid en dårlig touch og avslutningen gikk rett på De Gea.

Hjemmelaget fortsatte å legge gjestene under press og skapte flere sjanser. Etter ti minutter klarte ikke lenger United å stå i mot presset fra Eddie Howes menn.

United-forsvaret hang ikke med da Lewis Cook snappet opp ballen etter at gjestene prøvde å klarere ballen etter en cornersituasjon. Bournemouth-spilleren fikk så spilt ballen videre til Junior Stanislas som fra høyresiden la hurtig inn til Wilson. Alene foran mål fikk Bournemouth-angriperen en enkel oppgave med å sette inn 1-0.

TOK LEDELSEN: Callum Wilson sendte Bournemouth opp i ledelsen.

Martial scoret igjen



Kampen roet seg litt ned etter at Bournemouth tok ledelsen, men det var fortsatt hjemmelaget som viste best tendenser i minuttene som fulgte.

Etter cirka 25 minutter spill ropte hjemmefansen på straffe da Brooks gikk i bakken etter en duell med Luke Shaw inne i feltet. Situasjonen var diskutabel, men dommeren valgte å vinke spillet videre.

Etter en svært skuffende start på kampen hevet Manchester United seg noe mot slutten av omgangen.

Fred burde ha utlignet for United da Martial spilte han fri foran mål etter 32 minutter, men brasilianeren avsluttet rett i Nathan Aké.

Langt mer effektiv var Martial kun minutter senere da han mottok ballen i en lignende posisjon av Alexis Sanchez. Franskmannen hadde ingen problemer med å sette ballen i mål og har dermed scoret i fire Premier League-kamper på rad.

SCORET IGJEN: Anthony Martial er inne i en god periode.

United-press

Bournemouth var ikke like overlegne i starten av andreomgangen som de var i den første, men skapte likevel omgangens første store mulighet fem minutter etter hvilen da Fraser fant lagkamerat Brooks ved femmeteren. Sistnevnte forsøkte seg med en frekk avslutning, men De Gea hindret scoring med en strålende redning.

Utover omgangen tok gjestene fra Manchester mer over og la hjemmelaget under press.

Etter 55 minutter kom Shaw til en stor mulighet alene med keeper, men Begovic vartet opp med en god redning.

Gjestene var enda nærmere ti minutter senere da laget fikk frispark like utenfor sekstenmeteren. Ashley Young satte først ballen i stolpen før returen endte opp hos Rashford. United-angriperen avsluttet mot mål, men Aké fikk blokkert skuddet. En ny retur endte opp hos Paul Pogba som også kom til avslutning, men denne gangen fikk Brooks hindret scoring ved en strålende redning på strek.

Spillet bølget mer frem og tilbake mot slutten av kampen, men lenge så det ut til å gå mot poengdeling. Det var helt til Paul Pogba fant Rashford foran mål på overtid som banket inn 2-1.

