Redknapp advarer Spurs: - Spørsmålene vil komme med tap mot Liverpool

Jamie Redknapp mener lørdagens storkamp på Wembley er ekstra viktig for Tottenham.

Jamie Redknapp, som har spilt for både Liverpool og Tottenham, ser fram til helgens Premier League-møte mellom de to lagene.

45-åringen sitter med en følelse av at helgens kamp er enda viktigere for Spurs enn den er for gjestene fra Merseyside.

- Helt fra starten har det vært spørsmålstegn rundt deres manglende signeringer, og så er det fiaskoen rundt åpningen av det nye stadionanlegget. De fulgte opp et godt resultat mot Manchester United med en virkelig skuffende prestasjon mot Watford, sier Redknapp til Sky Sports.

MENER SPURS MÅ SLÅ TILBAKE: Jamie Redknapp.

- Har aldri sett ham slik

Tottenham tapte bortekampen mot Watford 2-1 før landslagspausen, og etterpå var manager Mauricio Pochettino lite fornøyd.

- Jeg har aldri sett Mauricio Pochettino så oppglødd etter en kamp før. Han var rasende, og det var nesten som om han visste at dette ville komme, mener Redknapp.

Før lørdagens kamp er nøkkelspillerne Dele Alli og Hugo Lloris ute med skade. Redknapp mener det vil komme nye spørsmål rundt troppens bredde dersom laget leverer en svak kamp lørdag.

- Det vil komme spørsmål om hvorfor de ikke signerte nye spillere. Hvorfor forsterket de ikke? Tottenham må få noe med seg fra denne kampen, og det blir ikke lett mot et sterkt Liverpool, sier Redknapp.

- Skadene gjør det vanskelig

Den tidligere Liverpool- og Tottenham-spilleren kan ikke tenke seg en tøffere motstander for Tottenham per i dag.

- Tottenham har ikke mange alternativer til å gjøre store forandringer, og alt kommer tilbake til det. Med bare noen få skader har det blitt vanskelig. Det er der spørsmålstegnet settes. Du vil ikke ha to tap på rad, og Liverpool er trolig det siste laget de vil møte hjemme akkurat nå, tror Redknapp.

Avspark på Wembley er 13.30 lørdag, og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

