Rekordsigneringen som gir nasjonen håp: - Spiller for 80 millioner iranere

Alireza Jahanbakhsh kom seg fra gatene i Iran til Premier League. Nå bærer han nasjonens håp på sine skuldre.

Tradisjonen tro fikk vi nok en gang se en stor overgang fra nederlandsk fotball til Premier League da Alireza Jahanbakhsh forlot AZ Alkmaar til fordel for Brighton & Hove Albion.

Brightons rekordsignering gikk dermed i samme retning som flere nederlandske suksesshistorier, som Arjen Robben og Ruud van Nistelrooy - og noen mindre suksessfulle, slik som Mateja Kezman, Afonso Alves og Jon Dahl Tomasson.

Det gjenstår å se hvilken side av historien Jahanbakhsh kommer til å ende på, men den iranske kantspilleren har vist seg tilliten verdig hver eneste gang han har fått muligheten.

Nasjonens store håp

For Jahanbakhsh' del handler det ikke bare om å bevise det engelske fotballsamfunnet hva han kan bidra med.

24-åringens ansvar ligger i å bevise for verden at det finnes like mye talent i Iran som andre steder.

- Han må bevise for 80 millioner iranere at hvis han kan gå fra å spille for Damash Gilan i det nordvestlige Iran, til å spille i verdens rikeste og mest populære liga i en alder av 24, så er det flere som kan det, uttalte ESPNs Asia-korrespondent John Duerden i forbindelse med overgangen.

Asias største fotballnasjon, ihvertfall sett ut fra FIFA-rankingen, har ennå til gode å produsere en virkelig stjernespiller i den engelske toppdivisjonen.

IMPONERTE: Jahanbakhsh (til høyre) imponerte stort i Eredivisie.

Ashkan Dejagah og Andranik Teymourian kan såvidt huskes fra sine respektive perioder i Fulham og Bolton, mens den iranske folkehelten Karim Bagheri huskes best i England for å være svaret på et quiz-spørsmål om hvilken spiller som kun fikk én kamp for Charlton Athletic.

Det var imidlertid ingen av disse som ankom balløya med den europeiske erfaringen og ryktet som Jahanbakhsh nå tar med seg.

Veien til toppen

Det krevde mot og ambisjoner da Jahanbakhsh forlot hjemlandet til fordel for spill i Nederlands nest høyeste divisjon i 2013.

Perioden i NEC var imidlertid svært positivt for den målfarlige kantspilleren, som i 2015 ble kåret til ligaens beste spiller. Etter suksessen ble han den påfølgende sommeren solgt til AZ Alkmaar i divisjonen over, og etter det gikk det bare en vei.

Allerede i 2016/17-sesongen ble han kåret til ligaens beste kantspiller, og sesongen etter kunne han kalle seg ligaens beste fotballspiller. 21 mål er imponerende i seg selv, men hans tolv målgivende pasninger sendte han i tillegg øverst på listen over flest målgivende pasninger i Nederland.

Det var derfor ingen overraskelse at det var stor interesse for Jahanbakhsh, og Leicester skal blant annet skal ha prøvd å kapre avtalen i siste minutt.

Hadde VM 2018 gått litt bedre, kunne ting muligens ha gått annerledes.

Jahanbakhsh tok del i samtlige av Irans tre kamper, men i en tøff gruppe med Spania, Marokko og Portugal, og en trener som ønsket å tette igjen bakover istedenfor å angripe, fikk Jahanbakhsh liten tid til å skinne med ballen i beina.

Dette vil imidlertid være glemt i det sekundet den iranske helten setter inn sitt første mål for Brighton.

På nivå med Salah

Det er liten tvil om at målene vil komme for den hurtige høyrekanten - som noe overraskende startet karrieren sin som forsvarsspiller. Men noe av det som overrasker mest er hvor mange muligheter han skaper.

Hans 144 skudd den foregående sesongen kan bare matches av Mohamed Salah, hvorav hele 62 av disse gikk på mål. I tillegg skapte han imponerende 80 sjanser for sine medspillere, to færre enn det som muligens var Premier Leagues største røverkjøp i sin nye lagkamerat, Pascal Gross.

RUTINERT: Til tross for sin unge alder har Jahanbakhsh allerede rukket å få erfaring fra VM.

Farten, løpene, og evnen til å alltid finne rom i og rundt boksen betyr at det alltid kommer til å bli sjanser. Spørsmålet er imidlertid hvordan han kan tilpasse seg mangelen på tid og rom i en liga hvor alt går hakket fortere enn i Nederland.

Fjorårets toppscorer i Eredivise mangler fortsatt litt av de tekniske ferdighetene som kreves, og i Premier League er han nødt til å tilpasse seg denne biten.

Dersom han imidlertid klarer dette, vil den rekordhøye prislappen på 200 millioner kroner fremstå som et røverkjøp i Brighton-trener Chris Hughtons øyne.

Vært ønsket lenge

At Hughton har tro på sin nye spiller er det imidlertid liten tvil om, for allerede i 2015 var Jahanbakhsh på besøk i den engelske kystbyen, men han valgte til slutt å gå til AZ for å fortsette utviklingen.

- Jeg bestemte meg for at jeg heller ville bli i Nederland i to-tre år for å fortsette utviklingen, for så å kunne komme til denne klubben og være konkurransedyktig, uttalte Jahanbakhsh da rekordsigneringen var et faktum.

De fleste ville nok sagt ja dersom Brighton banket på døren, men den daværende 21-åringen var aldri nervøs for at han ga bort muligheten til Premier League-spill.

- Jeg tenkte alltid at muligheten kom til å komme igjen, og da ville jeg gripe den. Jeg har alltid hatt en god følelse rundt denne klubben, forteller Jahanbakhsh.

Følelsene kan fort bli gjensidige når «The Seagulls» sparker i gang sesongen mot Watford lørdag 11. august, og uansett hva som skjer vil kampene på Falmer Stadium bli fulgt av millioner av iranske supportere i Teheran og i resten av landet.

Dersom han lykkes vil han ikke bare motivere venner og supportere i hjermlandet, han vil også sette Iran på kartet når storklubbene skal ut i verden og se etter spillere.

Dette er ikke bare en stor avtale for Brighton eller for nederlandsk fotball, men for hele Iran.

Analyse av Brighton:

Overgangsaktivitet:

Inn:

Jason Steele (Sunderland)

Leon Balogun (Mainz 05)

Percy Tau (Sundowns)

David Button (Fulham)

Florin Andone (Deportivo)

Bernardo (RB Leipzig)

Yves Bissouma (Lille)

Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar)



Ut:

Connor Goldson (Rangers)

Jamie Murphy (Rangers)

Tim Krul (Norwich)

Niki Mäenpää (Bristol)

Uwe Hünemeier (Paderborn)

Ales Mateju (Brescia)

Sam Baldock (Reading)

Keepere:



Forrige sesong voktet Matt Ryan buret i samtlige 38 kamper i Premier League for Brighton. 26-åringen var til tider meget god, og til tross for 54 innslupne mål holdt australieren nullen hele ti ganger. I tillegg sto Ryan for imponerende 124 redninger, noe som i snitt er 3,2 redninger per kamp. Det er god grunn til å tro at Hughton ønsker å beholde forrige sesongs målvakt, og kampen om en plass på benken kommer etter alle solemerker til å stå mellom de to nye signeringene Jason Steele og David Button.

Button fikk kun en kamp i fjorårets sesong for Fulham, i 1-0-tapet mot Southampton i FA-cupen. Den 29 år gamle målvakten har de siste årene slitt med spilletiden, og i likhet med Jason Steele, som kun tok del i Sunderlands 2-0-seier mot Middlesbrough, vil veien til fast førstelagsfotball bli lang så lenge Ryan klarer å beholde formen fra fjorårets sesong.

Forsvar:

Defensivt fremsto Brighton tidvis som et svært solid lag forrige sesong. Midtstopperparet Lewis Dunk (26) og Shane Duffy (26) er alltid vonde å møte, og de to høyreiste midtstopperne spilte henholdsvis 39 og 37 kamper forrige sesong. Denne sesongen har også 1,90 høye Leon Balogun (30) kommet inn for å skape konkurranse i midtforsvaret. Sannsynligvis kommer Brighton til å fortsette med den samme spillestilen de ofte har hatt under Hughton, hvor det å legge seg lavt for så å forsøke å kontre motstanderen er en nøkkelfaktor. Dermed kommer sannsynligvis Dunk, Duffy og Balogun til å være viktige brikker med sin luftstyrke og offervilje, noe man fikk se utallige ganger under sist sesong.

VOND Å MØTE: Lewis Dunk og resten av Brighton-forsvaret er alltid tøffe å møte.

Backene til Brighton var et større usikkerhetsmoment, og Ezequiel Schelotto (29) og Bruno (37) måtte dele spilletiden broderlig på høyresiden. Schelotto spilte 15 kamper fra start uten å overbevise spesielt, mens Bruno, som startet 23 kamper forrige sesong, neppe blir særlig yngre med det første. Foreløpig kan det se ut til at høyrebacken fortsatt er et usikkerhetsmoment i et ellers solid Brighton-forsvar, og dersom det ikke forsterkes kan det være en svakhet motstanderne kommer til å utnytte når sesongen sparkes i gang.

På venstrebacken har det blitt forsterket. En side som før bestod av Gaëtan Bong (30) og Markus Suttner (31) tilhører mest sannsynlig den 23 år gamle venstrebacken Bernardo den kommende sesongen. Den brasilianske backen på 1,86 meter vil bidra med defensiv stabilitet, og vil i tillegg ta med seg verdifull erfaring fra sine to år i den tyske storklubben RB Leipzig.

Midtbane:

Når det kommer til Brightons midtbanetrio (4-2-3-1) er det automatisk Pascal Gross (27) som dukker opp i de aller fleste bakhoder. Den tyske playmakeren tok Premier League med storm i sin første sesong på balløya, og noterte seg for imponerende syv mål og åtte målgivende pasninger. Tatt i betrakting at laget kun scoret 34 mål på 38 kamper i Premier League er dette svært imponerende tall, og Gross tok dermed del i nesten halvparten av Brightons scoringer.

Bak Gross var det Dale Stephens (29) og Davy Pröpper (26) som tok ansvar for det defensive arbeidet. Der Stephens gikk inn i den ballvinnende midtbanerollen, kunne Davy Pröpper ligge og styre spillet fra sin dyptliggende midtbaneposisjon. Dette er imidlertid ikke den mest kreative duoen, og til sammen noterte de seg for syv målgivende pasninger, og ikke et eneste mål. Nå har dog Yves Bissouma (21) kommet inn, og den malinesiske midtbanespilleren kunne bidra direkte. I tillegg til å besitte et godt driv er han taklingssterk og driblesterk, og vil gi Brighton en ny dimensjon på midtbanen.

KLAR: Pascal Gross er klar for en ny sesong i Premier League.

Til tross for at Brighton var et av lagene som scoret færrest mål i Premier League, har de ikke gjort de aller største endringene i form av nye kantspillere.

Den ene kantspilleren som har kommet inn kan fort sette fyr på Premier League. Alireza Jahanbakhsh (24) noterte seg for imponerende 21 scoringer og tolv målgivende pasninger i forrige sesongs Eredivisie, og det er sannsynligvis han de kommer til å se etter når de skal sette fart på angrepene sine. I tillegg til Jahanbakhsh har Brighton allerede Anthony Knockaert (26), Solly March (24) og José Izquierdo (26), som tidvis beviste at de kan skape ubalanse hos de aller fleste lag. Spesielt Izquierdo, som tross en ujevn formkurve, bidro med fem mål og tre målgivende pasninger, må sies å være den som i stor grad bidro i kontringsspillet Brighton dro stor nytte av forrige sesong.

Sannsynligvis er det Knockaert og Izquierdo som kommer til å måtte kjempe om den siste kantposisjonen, mens Solly March i større grad kommer til å fungere som en rotasjonsspiller enn den foregående sesongen.

Angrep:

Glenn Murray (34) var hovedsakelig den som startet på topp for Brighton forrige sesong, og tolv scoringer på 25 kamper fra start er slett ikke verst. Murray er imidlertid svært begrenset når det kommer til tempoet, og ble flere ganger avslørt på manglende fart. Når heller ikke Jürgen Locadia (24) eller Leonardo Ulloa (32) hadde annet å bidra med enn to scoringer totalt, er det klart at Hughton er ute etter forsterkninger på topp. Det kan han muligens også ha funnet.

Florin Andone(25) vil i mye større grad kunne bidra med tempo og teknikk, og noterte seg for syv mål og tre målgivende pasninger, på kun 16 kamper fra start for Deportivo la Coruna forrige sesong. Til tross for kjøpet av Percy Tau (24) forventes det at det er Andone og Murray som kommer til å knive om den ene spissplassen. Det å ha to angrepsspillere med ulike kvaliteter er alltid en fordel.

Se opp for: Yves Bissouma (21)

Bissouma ankom fra Lille denne sommeren, og vil bidra med noe helt nytt på midtbanen til Brighton. Allsidigheten hans vil i stor grad demme opp for de fleste trusler, og han vil være en bidragsyter både offensivt og defensivt denne sesongen.

Manager: Chris Hughtons

59 år gamle Chris Hughtons direkte og ukompliserte spillestil må sies å passe Brighton som hånd i hanske. Brighton-manageren blir beskrevet som ekstremt dyktig av sine egne spillere, og det at han leverer såpass jevnt og trutt skal være en av hovedgrunnene til at han har fått spillerne med på laget.

RUTINERT: 59 år gamle Chris Hughton har vært med på det meste.

- Treneren setter standarden i en fotballklubb, og det at han leverer såpass jevnlig har vært viktig for oss. Han er en ærlig og ydmyk trener, og når du har de kvalitetene som person smitter det automatisk over på arbeidet du legger ned. Han behandler ikke alle på samme måte, men han behandler alle med samme respekt - uansett om det er taktisk eller om det er utenfor treningsfeltet, var Liam Roseniors beskrivelse av den tidligere treneren i et intervju med Guardian.

I løpet av sin 21 år lange trenerkarriere - som for øvrig kun bestod av et midlertidig opphold i Tottenham i 1997 frem til hans første jobb i Newcaste i 2008 - har Hughton hatt ansvaret både i Tottenham, Newcastle, Birmingham, Norwich og Brighton. Etter et midlertidig ansvar i Tottenham og Newcastle, tok Hughton kontroll over Newcastle i 2009/10-sesongen, hvor han sikret opprykket allerede tidlig i april. Tittelen ble vunnet kun et par uker senere, og Hughton fikk dermed en pangstart på trenerkarrieren.

Etter å ha ledet Newcastle frem til desember 2010, tok Hughton over Birmingham den påfølgende sommeren. Han ledet klubben til gruppespillet i UEFA-cupen, før den daværende Premier League-klubben Norwich sikret seg hans tjenester. Etter nok en god sesong, som endte med 11. plass, fikk han sparken i april 2014 etter å nesten ha ledet Norwich til nedrykk.

Brighton annonserte Hughton på nyttårsaften i 2014, og i sin første hele sesong ledet han «The Seagulls» til play-off i Championship. Den påfølgende sesongen ble enda mer suksessfull, og for første gang i klubbens historie rykket Brighton opp til Premier League. Der endte det med en 15. plass for et Brighton-lag som ble tippet nord og ned av alle.

Plusser:

+ Forsvaret fremsto tidvis svært solide forrige sesong

+ Har forsterket uten å måtte gi slipp på noen, og spesielt Alireza Jahanbakhsh kan vise seg å bli avgjørende

+ Har forbedret seg hver eneste sesong under Chris Hughton

Minuser:

- Var blant lagene som scoret færrest mål forrige sesong

- Mangler kreativitet og pasningsspillere på midtbanen

- Mangler bredde i spillerstallen

Konklusjon:

Totalt sett mener vi Brighton har det som skal til for å holde seg i Premier League, selv om det fort kan gå begge veier. De er avhengige av at nøkkelspillerne i stor grad holder seg skadefrie, og spesielt spillere som Pascal Gross og Alireza Jahanbakhsh blir avgjørende for det offensive spillet.

Laget kunne tidvis fremstå solide forrige sesong, og med forsterkninger i de bakre rekker vil de sannsynligvis fortsette i samme retning. De har en god sisteskanse, men det er tydelig at mangelen på kvaliteter hos enkeltspillerne vil kunne få dem i trøbbel mot gode lag.

Vi tror at Hughton nok en gang vil bli avgjørende for et Brighton-lag uten alle de største stjernene, og at hans erfaring og bunnsolide måte å spille fotball på vil kunne sikre dem nok med poeng til at de holder seg.

Treningskamper:

Birmingham-Brighton 1-1

Charlton-Brighton 1-1

Wimbledon-Brighton 2-1

FC St Gallen-Brighton 1-1

