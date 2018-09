Rio Ferdinand og Paul Scholes kritiske til United: - Nå må klubben ta et valg

Etterlyser at styret tar et valg rundt både Mourinho og spillergruppa etter nok en begredelig forestilling.

Manchester United måtte tåle et surt 1-3-tap mot West Ham borte på London Stadium lørdag. Det betyr at José Mourinho nok en gang må tåle kritikk.

Kort tid etter lørdagens kamp meldte TV-kanalen beINSPORTS at United har åpnet samtaler med Zinedine Zidane om å ta over klubben etter portugiseren.

Ifølge United-legendene Paul Scholes og Rio Ferdinand så må United-ledelsen nå ta et valg rundt både Mourinho og spillegruppa fremover denne sesongen:

GLADERE DAGER: Rio Ferdinand og Paul Scholes vant flere titler sammen i Manchester United.

- Jeg tror at lederne i denne klubben må ta et valg nå. Man kan ikke la denne situasjonen fortsette gjennom sesongen. Man har historier som slipper ut til pressen, små kriger i garderoben som folk finner ut av, sa Ferdinand etter kampen til den engelske TV-kanalen BT Sport.

- Spillerne på en side av garderoben, Mourinho og hans støtteapparat på den andre. Sånn kan det ikke være.

- Noen må vike



Den legendariske stopperen, som vant flere Premier League-titler, samt ett Champions League-trofee med United, tror nå at gamleklubben må foreta seg et valg for å unngå fullstendig fiasko.

- Om dette fortsetter kan dette bli en av tidenes verste United-sesonger. Nå må de ta et valg der de bestemmer om noen må på. Nå må noen vike.

Også Paul Scholes tror at United nå må ta et valg for fremtiden.

- Det føles som det er noe vanvittig feil. Jeg vet ikke om det betyr slutten for treneren eller for noen spillere. Om noen er tilgjengelig, så er spørsmålet om de kan få mer ut av dette laget. Man har snakket om Mauricio Pochettino eller Zinedine Zidane, men vil spillerne bli bedre av det? Det vet vi ikke, sa Scholes.

- Det eneste vi vet er at dette føles feil.

Spillere som Marcus Rashford Alexis Sánchez og Jesse Lingard startet kampen enten på tribunen eller på benken. Førstnevnte kom inn og reduserte til 1-2 for United.

Til pressen etter kampen fortalte Mourinho at han nå er påvirket av media i sitt valg av førsteellever.

- Jeg valgte Martial fordi det er noe dere har spurt om i lang, lang tid, sa Mourinho, ifølge Rob Harris i Associated Press.

Jose Mourinho stopped from answering more than 3 questions by Man United press officer after losing at West Ham. Looked to press officer as if asking permission to continue but further questioning was blocked — Rob Harris (@RobHarris) September 29, 2018

Såpass ille skal Mourinhos pressekonfereanse ha gått at pressesjefen stoppet United-treneren fra å fortsette etter de første tre spørsmålene fra pressen.

En annen som ikke imponerte var Paul Pogba, som ble tatt av etter 70 minutter etter en ny dårlig kamp. Som kjent har det blitt rapportert om store uenigheter mellom franskmannen og Mourinho.

Det var spesielt mangelen på intensitet og basisferdigheter som irriterte de to United-legendene.

Tviler på Pogba-salg



Ferdinand mener at hadde spillere oppført seg utagerende på hans tid, så hadde situasjonen vært over allerede:

- Da jeg spilte så ville Sir Alex Ferguson har ordnet dette. Gjorde man noe han ikke likte, så var de ferdige. Uansett når i deres karriere. David Beckham, Jaap Stam, Roy Keane og Ruud van Nistelrooy måtte alle gå. Det er treneren som skal si «dette er mitt hus, og det styres på min måte». Det er enten han eller dem som går, noen må vike her, sa Ferdinand.

Scholes er ikke like sikker på om det er så enkelt å fjerne mannen som bærer nummer seks på ryggen for United:

- Krigen Mourinho har med Pogba.. han er fortsatt Uniteds beste spiller. Hva annet skal man gjøre? Kan han la Pogba gå? Det tror jeg ikke han kan, sa Scholes.

Tidligere denne uken filmet SkySports en opphetet diskusjon mellom Pogba og Mourinho på treningsfeltet. Der så ikke stemningen ut til å være spesielt god mellom portugiseren og hans superstjerne.

Senere har tidligere Premier League-profil Danny Murphy foreslått at krangelen var iscenesatt av José Mourinho, som visste at kameraene kom til å være tilstede på treningsfeltet den dagen.

Det er uansett ingen hemmelighet at stemningen er ille mellom Pogba og Mourinho. Treneren skal ha skjelt ut Pogba etter Wolves-kampen, og italiensk presse hevder at Pogba har gjort det klart at han vil tilbake til gamleklubben Juventus.

Etter lørdagens tap mot West Ham faller Manchester United helt ned på 10. plass i Premier League. De står med tre seire, tre tap og én uavgjort så langt denne sesongen.

Manchester United møter Valencia hjemme i Champions League allerede på tirsdag.





