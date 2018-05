Rister på hodet av Liverpool-uro: - Forferdelig timing

Tidligere Arsenal-spiller Ian Wright har liten forståelse timingen på Liverpool-assistent Zeljko Buvac sitt fravær.

Tidligere denne uken ble det kjent at Jürgen Klopps assistent i Liverpool, Zeljko Buvac, har forlatt troppen og reist til Tyskland.

Bosnieren, som har jobbet med Klopp de siste 17 årene, er samtidig blitt bookmakernes favoritt til å ta over jobben som Arsenal-manager etter Arsene Wenger.

Tyske medier hevder det har oppstått uenigheter mellom Klopp og Buvac, men Liverpool insisterer på at Buvac kommer til å returnere til Anfield etter at sesongen er over.

«Personlige årsaker» oppgis som eneste offisielle grunn for bosnierens fravær.

- Forferdelig timing

Tidligere Arsenal-profil Ian Wright mener timingen er svært dårlig - i og med at klubben skal ut i Champions League-semifinale mot Roma onsdag.

- Å miste «hjernen» på dette stadiet kan ikke være bra. Jeg vet ikke hvordan Klopp kan forsikre seg om at han kan fylle det tomrommet, men å miste noen som det på dette tidspunktet er ikke god timing. Det er forferdelig timing, sier Wright ifølge Sky Sports.

- DÅRLIG TIMING: Ian Wright mener timingen for Liverpool-assistentens permisjon er meget dårlig.

Den tidligere storscoreren mener det er underlig at Anfield-klubben ikke har klart å håndtere situasjonen fram til etter den viktige semifinalen.

- Så nær som Klopp og Buvac har vært, er det som har skjedd så ille at han må permitteres resten av sesongen, før en så viktig kamp? Kunne han ikke i det miste vente til etter denne kampen? Hvis du tenker på at Buvac har vært med Klopp i 17 år, er det veldig merkelig at dette skjer nå, sier Wright.

Alsaker: - Ubeleilig

Premier League-ekspert Øyvind Alsaker ønsker ikke å spekulere i årsaken til Liverpool-assistentens fravær. TV 2-kommentatoren er imidlertid klar på at timingen ikke er ideell.

- Hvis det er personlige grunner, så må man ha respekt for det. Man kan ikke alltid beregne timingen da. Det kan være hva som helst, og når ting skjer, så skjer det. Selv om det er ubeleilig, er det ikke så mye å få gjort med det, men ubeleilig er det selvfølgelig. Det er på ingen måte ideelt når det skal inn i sin absolutt viktigste kamp i denne æraen, sier Alsaker til Nettavisen.

VIL IKKE SPKULERE: - Hvis det er personlige grunner, så må man ha respekt for det, sier TV 2-profil Øyvind Alsaker.

- Hvor viktig er egentlig Zeljko Buvac for Klopp og Liverpool?

- Det Klopp har gjort, er å bygge et team med Buvac og Peter Krawietz, og der har de vært en treenighet, som har vært sammen over en lang periode. Klopp har enormt mange styrker og har den lederautoriteten og karismaen, som er svært viktig for nummer én. Men like viktig er det å være ydmyk og tenke at man kan bli enda bedre med et team rundt seg. Der har Buvac helt sikkert vært en mann som utfyller Klopp sin fotballkompetanse og gjør ham til en enda bedre manager.

Alsaker tror Liverpool først og fremst kan merke konsekvensene på sikt og tror ikke på noen umiddelbar effekt av at Buvac glimrer med sitt fravær.

- Det er helt annerledes enn hvis Steve Bould hadde gitt seg i Arsenal. Da hadde ingen hevet et øyenbryn. Det er ingen som vet hva han gjør der, om han gjør noe i det hele tatt. Liverpool er et lag med en ekstremt tydelig fotballfilosofi og en ekstremt krevende spillestil. At Buvac kalles «hjernen» synes jeg er litt flåsete, men det er klart at han er en mann som tenker klokt om fotball og gir Klopp masse input og er med på å rendyrke den fotballen de mestrer. Du tar vekk et viktig hode i den Liverpool-tankesmien. Det er mest uroen og spekulasjonene som gjør at timingen er uheldig.

- Tendens til å skjelve

Roma må gjenskape bragden fra hjemmemøtet med Barcelona for å ta seg videre til Champions League-finalen. Alsaker tror det er mulig, selv om det skal godt gjøres å slå tilbake etter 5-2-tap på Anfield.

- Det er selvfølgelig rart å tenke seg at de skal snu en sånn tremålsvariant en gang til. På en annen side; hadde de gjort det mot Liverpool i kvartfinalen og møtt Barcelona nå, hadde vi ledd av det. Men Liverpool har i blant en sånn evne til å skjelve litt og ryke på noen raske baklengsmål, som på Anfield. Hadde det blitt 5-0, kunne de sendt b-laget. Liverpool har det litt i seg - det kan sprekke litt. De har et ungt og urutinert lag på dette nivået. Det har for så vidt også Roma. Det er en stor kamp for den gjengen utpå der.

Alsaker tror trykket på Stadio Olimpico er noe som kan løfte Roma frem, på samme måte som Liverpool styrkes av et elektrisk Anfield på Champions League-kvelder.

- Det er ikke helt utenkelig at Roma skal kunne skape mye av den samme energien som bærer Liverpool fram i kampene på Anfield. Fullpakket stadion, voldsom entusiasme og de har overgått forventningene allerede. Det gjør at det er mulig å skape en energi der, som det ikke er mulig å forberede seg på. Da er det ikke de vanlige mekanismene som rår lenger. Det blir bare skapt en tsunami nærmest, som er umulig å stå imot.

Tynn stall

TV 2-profilen mener det andre som taler for et nytt sensasjonelt Roma-comeback er at Liverpool-stallen er helt på tannkjøttet. Med spillere som Emre Can, Joel Matip, Adam Lallana og Alex Oxlade-Chamberlain ute, er ikke alternativene like gode.

- Skal én av de framme ut, snakker vi Danny Ings. Det er et enormt steg ned. Skal én av de på midten ut, skal Trent-Alexander Arnold inn, og Gomez inn på backen. Det er veldig ferskt og uprøvd. Med så mye på spill og så tøffe tak som det kommer til å bli, er det der et usikkerhetsmoment. De måtte slite mot Stoke og fikk ikke det resultatet de skulle ha der. Akkurat det er det som taler for at Roma kan snu det, selv om det selvfølgelig skal mye til. Mye handler om de tre der framme. Det er farlig å risikere mye mot Liverpool, slår Alsaker fast.

Kampen mellom AS Roma og Liverpool kan du se på Viasport 1 og Viaplay fra 20.45 onsdag.

Mest sett siste uken