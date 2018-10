Roberto Pereyra med drømmescoring for Watford

Sammenlignes med George Best etter vanvittig løp for «The Hornets».

WATFORD - HUDDERSFIELD 3-0

FULHAM - BOURNEMOUTH 0-3

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE 0-0

BRIGHTON - WOLVES 1-0

Watford fortsetter å imponere denne sesongen i Premier League, og lørdag nedsablet de Huddersfield hjemme på Vicarage Road. Roberto Pereyra, Gerard Deulofeu og Isaac Success scoret hvert sitt mål da «The Hornets» vant 3-0.

Scoringen til argentinske Pereyra var av det helt spesielle slaget da han suste forbi Huddersfield-spillerne, og snodde seg vei alene med keeper Jonas Lössl.

Den tidligere Juventus-spilleren overlistet også Huddersfield danske burvokter, og sendte Javi Gracias menn i føringen.

George Best



Ifølge Arsenal-legenden Martin Keown kan scoringen fort sammenlignes med en av de vanvittig enkeltmannsprestasjonene George Best viste frem i sine glansdager.

- Jeg husker George Best scoret et slikt mål en gang, der han bare suste forbi spiller etter spiller, og Pereyra er en fantastisk spiller. Han burde ikke få lov til å løpe gjennom et lag på den måten, det er dårlig forsvar av Huddersfield, sa Keown under BBCs livedekning.

UNITED-LEGENDE: George Best.

George Best huskes aller best for sin tid Manchester United der han var med å vinne Champions League-finalen i 1968. Best scoret i 4-1-seieren over Benfica i finalen.

For Javi Gracias gutter betyr seieren at de nå ligger på 7. plass i Premier League etter å ha spilt ti kamper av årets sesong. Huddersfield ligger på jumboplass med kun tre poeng, og ingen seire så langt.





Ingen King



En annen klubb som har imponert stort er Bournemouth. Lørdag spilte klubben uten Joshua King, som sliter med en vond ankel. Det stoppet dem ikke fra å ta en 3-0-seier borte mot Fulham.

Callum Wilson ble felt av Timothy Fosu-Mensah etter kvarteret spilt, og gjorde ingen feil da han også tok straffesparket. David Brooks fikk æren av å sette inn 2-0 med drøye 20 minutter igjen av kampen, før Wilson satte inn sitt andre for dagen like før slutt.

I KINGS FRAVÆR: Callum Wilson scoret to.

Eddie Howes gutter har også fått en pangstart på årets sesong, og står med 20 poeng etter de 10 første kampene. Det holder til en 6. plass så langt denne sesongen.

Vondt ble til verre for Fulham som fikk Kevin McDonald utvist, og blir værende på 18. plass. Stefan Johansen var ubenyttet reserve for Slavisa Jokanovic' menn.

Tøff dag for Moi



Heller ikke for Mohamed Elyounoussi og Southampton hadde noen kjempedag i Premier League denne lørdagen. «The Saints» og gjestene fra Newcastle kjemper begge i bunnen av ligaen, og kunne trengt tre poeng.

Oppgjøret på St. Mary's endte målløst, hvilket betyr at hverken Southampton eller Newcastle er helt ute av nedrykkssumpa etter de første ti kampene.

I FARTA: Moi Elyounoussi og Southampton spilte 0-0 mot Newcastle.

Southampton, som unngikk nedrykk med nød og neppe i fjor, ligger på 16. plass, mens Newcastle ligger på 19. plass, kun med bedre målforskjell enn jumbolaget Huddersfield.

I Brighton ble Glenn Murray den store helten da han scoret det eneste målet i kampen mot nyopprykkete Wolves. Laget fra sør i England står dermed med fire seire, fire tap og to uavgjort denne sesongen.

Det holder til en 11. plass så langt denne sesongen, men fortsatt poenget bak Nuno Espitiro Santo og hans lag. Wolves ligger på 9. plass, foran både Brighton og Manchester United.

