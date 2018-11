Romelu Lukaku ber United-spillere rydde opp med Mourinho: - Du er en voksen mann

Manchester Uniteds belgiske stjernespiss oppfordrer spillere til å rydde opp.

Den sesongen har handlet mye om José Mourinho og hans krangling med spillere som Paul Pogba og Anthony Martial. Portugiserens tøffe tilnærming har gjort at ryktene rundt Uniteds største stjerner har pågått hele sesongen.

Så sent som onsdag ble det rapportert av italienske TuttoSport at Pogba har gjort det klart at han ønsker å forlate United, for å kunne returnere til gamleklubben Juventus.

En som ser ut til å bli lei av kranglingen internt i Manchester United er den belgiske stjernespissen Manchester United.

- Du er en voksen mann



I et intervju med Bleacher Report gjør han det klart at det er på tide at United-stjernene finner en løsning på kranglingen med den portugisiske treneren.

- Jeg tror han (Mourinho) har et godt forhold til de andre spillerne, jeg følger egentlig ikke med på deres forhold er, sa Lukaku, før han fyrte løs mot sine lagkamerater.









- Jeg synes ikke dette er noe som burde påvirke meg. Om han har en krangel med noen, så tenker jeg «lev med det!» Du er en voksen mann, lev med det, ytret Lukaku i intervjuet.

Stjernespissen har selv hatt sine feider med Mourinho fra tiden i Chelsea, der han til slutt ble solgt til Everton. Siden har han kriget seg vei inn på Mourinhos gode side, og ble Uniteds nest dyreste spiller gjennom tidene da han ble hentet fra Everton sommeren 2017.

Stjerne-krangling



For Anthony Martials del har det ulmet lenge. Helt siden sommeren skal stemningen ha vært dårlig mellom United-sjefen og den franske stjernen. Under Uniteds oppkjøring i USA valgte nemlig Martial å dra tilbake til Manchester for å være tilstede da kjæresten skulle føde.

Den gang ble det rapportert av engelske The Mirror at Martial kunne bli ilagt bot for å forlate treningsleiren mot Mourinhos vilje. Siden har det også blitt rapportert at Martial ønsker å forlate United.

Også Alexis Sánchez skal ha ytret misnøye med den portugisiske treneren denne sesongen. Chileneren skal allerede ha gjort det klar til sin agent at han ønsker å forlate United allerede i januar.

Lukaku har ikke vært like giftig foran mål for Manchester United, og står med kun fire scoringer på totalt 15 kamper for de rødkledde på Old Trafford.

Vi må tilbake til 15. september sist gang Lukaku fant veien til nettmaskene for United. Den gangen scoret han borte mot Watford i Premier League.

United ligger på 8. plass i Premier League etter 12 kamper spilt. Det er hele 12 poeng opp til byrival, og serieleder, Manchester City.

