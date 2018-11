Romelu Lukaku slår tilbake på kritkken: - Jeg er en av de sterkeste i ligaen

Svarte på kritikken fra supportere og United-legender i nytt intervju.

Sesongen har ikke vært noen stor suksess så langt hverken for Manchester United eller Romelu Lukaku. Nå har belgieren selv valgt å la seg intervjue rundt kritikken som har haglet mot ham.

I et intervju med amerikanske Bleacher Report, gjengitt av Daily Mail, holder ikke Lukaku igjen i sine svar på argumentene mot ham denne sesongen.

Tidligere har det kommet frem fra intervjuet at Lukaku oppfordrer Uniteds stjerner til å skvære opp med trener José Mourinho.

Les mer: Mourinho til United-spillerne: - Bli hjemme hvis du ikke takler presset

- J**** tull!



Nå slår han selv tilbake mot de som mener at han har et problem med den fysiske spillestilen i Premier League.

- Det er noe j**** tull! For noe j**** tull! Jeg er en av de sterkeste spillerne i ligaen, jeg er aldri skadet. Jeg er i gang hele tiden, så hva er problemet, spør Lukaku i intervjuet.

Et annet av ankepunktene mot Lukaku er at han scorer for lite mål i United denne sesongen. Der er Lukaku enig om at han må forbedre seg.

- I det siste, ja. Ja, det plager meg også, for jeg er en målscorer. Jeg vil score mål, jeg mener jeg er kjent for å score mål, så det er noe som plager meg også, sier Lukaku.

Så langt denne sesongen har Lukaku scoret fire mål på 16 kamper, og man må helt tilbake til september sist gang belgieren fant nettmaskene for United.





Les mer: Sol Campbell har fått managerjobb





United-legenden

Ikke siden kampen mot Watford på Vicarage Road har Lukaku funnet veien til mål. Det har gjort at blant andre Paul Scholes har vært kritisk til belgieren.

I et lengre intervju med ESPN fortalt United-legenden Paul Scholes at han ikke mente Lukaku gjør nok, og at han «er usikker på om du kan vinne Premier League med en spiss som Lukaku».

Belgieren er ikke spesielt interessert i å starte en diskusjon med United-legenden.

- Jeg kommer ikke til å svare ham, sa Lukaku, som selv bemerket at hans forhold til Scholes var i aller skjønneste orden.

- Du vet, de gangene jeg ser ham før han skal på TV, så tar han med i hånda. Og oppfører seg som om alt sammen er OK, sier Lukaku.

Manchester United og Romelu Lukaku kan fortsatt gå mot en god sesong i Champions League. Allerede tirsdag kveld møter de Young Boys hjemme på Old Trafford.

United ligger på andreplass i gruppe H, to poeng bak Juventus med kun to kamper igjen av gruppespillet. Valencia, som ligger på tredjeplass, ligger to poeng bak United.

Mest sett siste uken