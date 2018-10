Ronaldo måtte svare for voldtektsanklagene før United-møtet

- Psyken til Ronaldo er vel det Juventus-trener Massimiliano Allegri bekymrer seg minst om før kampen, mener Roar Stokke.

Cristiano Ronaldo smilte, men syntes noe brydd, da han fikk spørsmål om Kathryn Mayorga på pressekonferansen før Juventus' møte med Manchester United tirsdag.

34 år gamle Mayorga har anklaget portugiseren for voldtekt i Las Vegas tilbake i 2009, og hevder å ha skrevet under på en taushetsavtale, mot at hun fikk betalt 375.000 dollar.

Ronaldo: - Sannheten kommer først

Meldingene om den angivelige voldekten har for alvor blusset opp etter at Ronaldo forlot Real Madrid til fordel for Juventus, men 33-åringen er klar på at han har god samvittighet.

- Jeg vet at jeg er et godt forbilde, 100 prosent, på banen og utenfor banen. Jeg smiler bare og er en glad mann. Jeg er velsignet som spiller for en fantastisk klubb, har en fantastisk familie, har fire barn, og jeg er frisk. Resten forstyrrer ikke meg. Jeg er veldig glad, sa Ronaldo.

Da Ronaldo igjen fikk et spørsmål om samme tema like etterpå, dro han igjen småirritert på smilebåndet.

- Hørte du ikke hva jeg sa? Jeg er en glad mann. Jeg lyver selvsagt ikke om denne situasjonen. Advokatene mine er selvsikre, og det selvsagt jeg også. Det viktigste er at jeg nyter fotballen og livet mitt. Jeg har folk som jobber for meg og passer på. Sannheten kommer alltid først. Jeg har det bra, sa Ronado.

Tirsdag returnerer han til Old Trafford og Manchester United, klubben hvor han for alvor slo gjennom som en av verdens beste fotballspillere.

- Sterk mentalitet og selvtillit

Til tross for det utenomsportslige kaoset som følger etter superstjernen i disse dager, er Viasats Champions League-kommentator Roar Stokke trygg på at Ronaldo holder fokus på fotballen.

- Psyken til Ronaldo er vel det Allegri (Juventus-trener) bekymrer seg minst for før kampen. Det har vel knapt vært en fotballspiller med en slik sterk mentalitet og selvtillit på planeten Tellus tidligere, sier Stokke til Nettavisen.

TROR PÅ SKJERPET RONALDO: Roar Stokke tror Cristiano Ronaldo klarer å fokusere fullt og helt på møtet med Manchester United tirsdag.

Stokke er sikker på at Cristiano Ronaldo soner ut alt annet når han går ut på Old Trafford-matta tirsdag.

- Jeg er sikker på at alle andre tanker enn å score mål og vinne kampen for Juventus er borte klokka 21.00. Det er denne mentale styrken som har gjort ham til tidenes scoringsmaskin, sier Stokke.

- De beste utøverne har en mental styrke som overgår alle andre. Ronaldo har i tillegg all verdens rutine i bagasjen også. Om dette er nok til å vinne kampen er jeg usikker på, men Juve vil ikke tape kampen for at Ronaldo er preget av utenomsportslige ting, mener Stokke.

TILBAKE PÅ OLD TRAFFORD: Cristiano Ronaldo og Juventus-lagkameratene inspiserer Old Trafford før møtet med Manchester United.

Gjenopptok etterforskingen

Tidligere denne måneden bekreftet Las Vegas-politiet at de har gjenopptatt etterforskingen av den angivelige voldtekten fra 2009.

Det skjedde etter at Mayorga gikk ut i den tyske avisen Der Spiegel med sine anklager.

Ifølge Mayorga møtte de to hverandre på en klubb i Las Vegas og fotballstjernen, som nå spiller i Juventus, skal ha voldtatt henne i suite 573066 på Palms Hotel i den amerikanske gamblingbyen.

I etterkant av dette skal Mayorga ha skrevet under på en såkalt taushetsavtale mot at Ronaldo betalte henne 375.000 dollar.

Ifølge Der Spiegel har kvinnen nå gått til sivilt søksmål mot Juventus-spilleren på bakgrunn av denne taushetsavtalen. Hun ønsker den opphevet.

Ronaldo har hele tiden hevdet at han hadde frivillig sex med kvinnen. Hans advokater har varslet at Ronaldo vil gå til sak mot Der Spiegel etter at de publiserte voldtektsanklagen.

Til tross for de utenomsportslige problemene og sponsorenes skepsis, går det bra på banen for portugiseren.

I helgen scoret han sitt femte Serie A-mål for sesongen mot Genoa, og tirsdag håper han å senke sin tidligere klubb på Old Trafford.

Champions League-oppgjøret mellom Manchester United og Juventus ser du på TV 2 Sport 1 klokken 21.00 tirsdag.

