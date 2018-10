Ronaldo slår tilbake mot voldtektsanklagen

Cristiano Ronaldo (33) kommenterer voldtekstanklagen på Twitter.

Den portugisiske fotballstjernen anklages for voldtekt av den 34 år gamle kvinnen Kathryn Mayorga, men onsdag ettermiddag slår Ronaldo tilbake mot påstandene.

- Jeg fornekter anklagen som blir rettet mot meg. Voldtekt er en avskyelig forbrytelse som strider mot alt jeg er og står for, skriver Ronaldo på sin egen Twitter-profil.

Ronaldo uttalte seg også om påstandene i en direktesending på Instagram fredag kveld. Der kalte han det hele for «fake news» og mente at det er vanlig at mennesker prøver å bruke navnet hans til å promotere seg selv.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.