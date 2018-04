Rondon reddet poeng mot Liverpool

Danny Ings scoret for første gang på to og et halvt år.

WEST BROMWICH - LIVERPOOL 2-2:

Danny Ings hadde ikke scoret i ligaen for Liverpool siden 4. oktober 2015, da han lørdag satt inn lagets 1-0-mål mot West Bromwich.

Mohamed Salah la på til 2-0 i andre omgang. Da trodde «alle» at kampen var avgjort.

Jake Livermore og Salomon Rondon ville det likevel annerledes. To raske mål på de siste ti minuttene sørget for at kampen endte 2-2.

Ings scoret

Allerede etter fire minutter tok gjestene ledelsen. En corner havnet til slutt i føttene på Danny Ings, som banket ballen i nota. Det var spissens første ligamål under Jürgen Klopp.

Etter målet kom hjemmelaget mer og mer inn i kampen. Både Matt Phillips og Jay Rodriguez var nær ved å gjøre mål, men ingen av de fikk ballen i mål.

I stedet kunne Ings blitt tomålscorer like før pause, men denne gangen maktet han ikke å omskolere Mohamed Salahs vakre forarbeid i mål. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Hegazy-slag

Bare to minutter ut i andre omgang ropte Ings på straffespark da han ble felt av Craig Dawson. Dommer Stuart Attwell valgte likevel å vinke spillet videre. Få minutter senere gikk Attwell glipp av nok en hendelse, da Ahmed Hegazy slo knyttneven i magen på Ings mens de lå nede på bakken. Egypteren kan trolig vente seg karantene i etterkant for det slaget.

Etter at West Bromwich nok en gang var fullt med spillemessig, var det likevel Liverpool som scoret 20 minutter før slutt. Og hvem andre enn Mohamed Salah? Egypteren rundet keeper og vippet inn 2-0.

Salah har nå 31 scoringer i Premier League denne sesongen, noe som er tangering av Luis Suarez' rekord for Merseyside-klubben.

Snudde kampen



Jake Livermore reduserte til 2-1 med ti minutter igjen av kampen. Like før slutt headet også Salomon Rondon inn 2-2.

Vertene presset også for en avgjørende scoring, men maktet ikke få inn sitt tredje mål. Kampen endte 2-2, og lagene fikk ett poeng hver.

Liverpool styrer fremdeles mot topp-fire-plassering i Premier League denne sesongen, mens West Bromwich ser ut til å rykke ned til tross for fire poeng på to kamper mot Liverpool og Manchester United.

