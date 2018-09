Ryan Bennett ble frastjålet bildekkene

Et overraskende syn møtte Wolverhampton-spilleren søndag morgen.

Wolverhampton-spilleren Ryan Bennett (28) fikk en dårlig start på dagen, søndag. Da han gikk ut av huset og så bort på bilen sin, var det nemlig noe som manglet.

Bilen var jekket opp, og alle fire hjulene var stjålet.

- Fint å våkne opp og se at noen drittsekker har tatt alle hjulene mine, skriver Bennett på Twitter.

Bennett oppfordrer samtidig alle som blir tilbudt å kjøpe brukte «Dunlop-dekk» til å ta kontakt med han.

Forsvarspilleren, som forøvrig er et røverkjøp på Fantasy Premier League, med en prislapp på 4.0, har hatt en god start på sesongen. Han har startet alle Wolverhamptons fire Premier League-kamper så langt.

Wolverhampton rykket opp til Premier League etter en råsterk sesong i Championship forrige sesong.

28-år gamle Bennett har tidligere spilt i blant annet Grimsby og Norwich, før han ble Wolverhampton-spiller før fjorårsesongen. Bennett har to U21-landskamper for England.

Nice to wake up and see some scumbag has came and taken all my wheels! Anyone get offered 4 x5 wheels with Dunlop tyres let me no! pic.twitter.com/BqzedqhFuJ