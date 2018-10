Salah ble den store helten for Liverpool

Jürgen Klopps gutter slet seg til tre poeng mot Huddersfield.

HUDDERSFIELD - LIVERPOOL 0-1:

Mohamed Salah ble Liverpools store helt mot Huddersfield. I en kamp der rødtrøyene slet med å skape sjanser, og hvor vertene fra Huddersfield tidvis var det beste laget, ble Salahs mål i den første omgangen kampens eneste.

- Det var en tøff kamp, men vi tok tre poeng. Det er det viktigste. Vi måtte kjempe for det mot slutten, men vi visste at det ville bli slik, sier Salah til BT Sport.

Dermed klatrer Liverpool opp á poeng med Manchester City på tabelltoppen i Premier League. Begge lag står med sju seirer og to uavgjort på sesongens ni første ligakamper.

Huddersfield kunne fort ha fått med seg poeng, lørdag kveld, men blir i stedet stående på sine tre poeng. Laget ligger nest sist i Premier League.

Unøyaktighet plager Klopp

Jürgen Klopp innrømmer at det plager han litt at laget hans ikke klarer å avgjøre kampen tidligere. Liverpool hadde flere sjanser til å sette 2-0, og ville da hatt bedre kontroll mot slutten av kampen.

- Vi ønsker å avgjøre kamper tidligere, men vi klarte ikke det i dag. Vi gjennomførte ikke kontringene våre skikkelig. Vi må gjøre det bedre senere for å avgjøre kamper. Dette ble jevnt helt inn mot slutten av kampen, innrømmer Liverpool-sjefen.

Tyskeren er også klar på at Huddersfield fort kunne stukket av med ett poeng, lørdag.

OPPGITT: Jürgen Klopp var ikke bare fornøyd med lørdagens kamp.

- David (Wagner, red.anm.) og gjengen hans i Huddersfield vil mene at de kunne fått mer ut av dagens kamp. Men vi kan ikke gi de poeng, og det ønsker vi ikke heller, sier Klopp.

- Nådeløs og effektiv

Det skulle gå 24 minutter med tett og jevnt spill, før det skjedde noe av betydning på John Smith's Stadium. Da eksploderte det skikkelig for bortelaget. Joe Gomez spilte til Xherdan Shaqiri, som vakkert trillet Salah alene gjennom. Fra litt skrått hold var egypteren iskald, og satt inn sin fjerde Premier League-scoring for sesongen. Målet smakte trolig svært godt for Salah, som har fått kritikk for ikke å være like nådeløs foran mål denne sesongen som i fjor.

- Dette er Mohamed Salah som vi kjenner han. Nådeløs og effektiv, kommenterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad da ballen rullet inn i mål.

Uheldig hjemmelag

Men Huddersfield var ikke uefne i den første omgangen, og hang godt med gjestene fra Liverpool. Etter en halvtime var vertene også svært nær ved å score. Jonathan Hogg smalt til fra 25 meter og ballen føk som en rakett forbi Alisson i Liverpool-buret. Dessverre for Hogg, traff ballen stolpen og gikk ut.

Fem minutter før pause forsøkte også danske Philip Billing seg fra distanse, men avslutningen gikk like utenfor. Like etter ropte vertene på straffespark da ballen traff armen til James Milner, men Michael Oliver vinket spillet videre. Til tross for kaos og sjanser begge veier inn mot hvilen, gikk lagene til pause på stillingen 1-0 til bortelaget.

Vertene jaktet scoring

Huddersfield fortsatte å plage Liverpool etter hvilen. David Wagners gutter spillte seg fram til flere halvfarligheter, men maktet ikke å sette Alisson på noen skikkelig prøve.

Etter 63 minutter åpnet det seg plutselig i stedet en mulighet i Huddersfield-forsvaret. Daniel Sturridge fant Salah på gjennomløp, men egypterens avslutning snek seg utenfor.

Ti minutter før full tid fikk innbytter Steve Mounie en kjempesjanse. Både Virgil van Dijk og Dejan Lovren bommet på ballen, og fra kloss hold hamret Mounie til. Ballen traff leggen til spissen, og dermed fløy den langt over mål.

Også den andre omgangen åpnet seg skikkelig opp i sluttminuttene. Begge lag kunne, og kanskje burde gjort mål mot slutten av kampen. Mangel på presisjon i siste tredel førte likevel til at det hele endte med 1-0-seier til Liverpool.

