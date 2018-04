Salah bommet da Liverpool snublet

Liverpool klarte ikke å bryte ned nedrykkstruede Stoke lørdag.

LIVERPOOL - STOKE 0-0:

Liverpool kunne tatt et stort steg mot Champions League-deltakelse neste sesong, men nedrykkstruede Stoke holdt Jurgen Klopps menn til 0-0 på Anfield lørdag.

Det betyr at dersom Chelsea vinner sine tre neste kamper, inkludert møtet med nettopp Liverpool, vil de to lagene være à poeng før siste serierunde.

Liverpool sitter fortsatt i en god posisjon med tanke på Champions League-spill neste sesong, men den kunne vært langt bedre med seier lørdag.

Salah bommet på kjempesjanse

Ellers så strålende Mohamed Salah må ta på seg en del av skylden for at Merseyside-laget ikke kunne innkassere tre poeng lørdag.

Egypteren fikk nemlig en gigantisk mulighet tidlig i kampen, men chippet ballen utenfor mål da han kom helt alene med Stoke-keeper Jack Butland.

- Noen må klype meg i armen. Salah er egentlig nummer én på listen over spillere du vil ha i den posisjonen. Butland kommer ikke ut for å avverge pasningen, så han er alene én mot én. Når bommer han på de? Det er utrolig. Ta det opp på video og behold det, kommenterte den tidligere storscoreren Dion Dublin på BBC Radio.

Anfield holdt pusten



Midtveis i omgangen var Peter Crouch farlig frampå, men den 201 centimeter høye spissen kom akkurat for seint skliende inn etter innlegg fra Xherdan Shaqiri. Hadde han hatt 20 centimeter ekstra, hadde det stått 1-0 til bortelaget.

Ti minutter senere var Salah farlig frampå igjen, men egypterens frispark traff nettmaskene på feil side av stolpen.

Rett før pause trodde Danny Ings at han hadde gikk Liverpool ledelsen, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Like før pause holdt hele Anfield pusten da Jordan Henderson lå nede etter å ha fått en smell i foten. Etter rask behandling var imidlertid Liverpool-kapteinen på beina igjen.

SKREMTE ANFIELD: Jordan Henderson lå nede og fikk behandling i første omgang, men kom seg på beina igjen.

Snytt for straffe?

Verre gikk med med Stokes Bruno Martins Indi etter pause. Nederlenderen måtte forlate banen med det som ut som en lyskestrekk tidlig i andre omgang.

Fem minutter før slutt gikk ballen opp i armen på Erik Pieters inne i sekstenmeteren, men dommeren valgte ikke å dømme straffe.

Like etterpå var Ryan Shawcross svært nær ved å sikre alle poengene for Stoke, da han kastet seg fram på bakre stolpe, men innlegget fra Mame Biram Diuof var akkurat litt for nære mål til at midtstopperen klarte å styre det inn.

Verken Liverpools spillere eller publikum på Anfield klarte å komme opp i nærheten av samme nivå som mot Roma i midtuka, og kampen ebbet ut med 0-0.

