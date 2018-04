Salah herjet da Liverpool knuste Roma

Mohamed Salah latterliggjorde sine tidligere lagkamerater i AS Roma, men italienerne slo tilbake og skaffet seg et lite håp før returkampen.

LIVERPOOL - AS ROMA 5-2:

Liverpool hadde halvannet bein i Champions League-finalen da 80 minutter var spilt og resultattavla på Anfield viste 5-0 til hjemmelaget.

Roma så resignert og fortapt ut, men på tampen satt gjestene inn to reduseringer, og tente et håp før returkampen i Italia om en drøy uke.

Det skjedde etter at en glitrende Mohamed Salah hadde blitt tatt av banen. Egypteren herjet med sine tidligere lagkamerater og scoret to og noterte seg for to målgivende pasninger tirsdag.

Bratseth: - Begynner å tenke finale



Tidligere landslagskaptein Rune Bratseth, som satt i Viasats studio, tror imidlertid ikke at valget med å spare Salah var grunnen til den lille kollapsen.

Han tok et aldri så lite oppgjør med Liverpool-spillernes mentalitet i sluttminuttene.

- Jeg mener det er bare tull at kampen skifter karakter fordi han får hvile seg på 5-0. De er videre til finalen hvis laget kan legge seg i en normal formasjon, som de i utgangspunktet hadde. De har full kontroll på kampen. Hovedproblemet er ikke at Salah går ut, sa Bratseth.

KLAR TALE: Rune Bratseth mener Liverpool burde unngått å slippe inn to mål på tampen.

- Det sender kanskje et signal om at «vi sparer Salah. Vi er i finalen». Men det som er problemet er at alle som er ute på banen der, begynner å tenke finale. I hvert fall at «nå skal vi feire dette. Vi er videre.» Så lite skal det til for å slippe initiativet og slippe motstanderen inn i kampen, sa Bratseth videre.

Klopp: - Føles ikke bare positivt

Liverpool-manager Jurgen Klopp var svært godt fornøyd med det Liverpool viste i 80 minutter.

- Vi gjør én defensiv feil. Straffen de fikk er ikke straffe, men slik er situasjonen nå, og det er 5-2. Selvfølgelig hadde vi vært mer fornøyde med 5-0 eller 5-1, men 5-2 er et fantastisk resultat. Vi reiser dit og prøver igjen, sier Klopp ifølge BBC.

Klopp er fornøyd med hvordan Liverpool styrte kampen og ga Roma store problemer med en rekke løp inn bak forsvarsrekka til italienerne.

- Vi hadde alle disse løpene i bakrom, og det endret kampen fullstendig. De klarte ikke å håndtere det. Vi scoret disse målene og kunne scoret flere. Det er bare positivt, men akkurat nå føles det ikke bare positivt, fordi de scorer to mål. I morgen kommer jeg til å se den veldige gode delen av kampen, sier Klopp.

TRENERDUELLEN: Jurgen Klopp og Eusebio Di Francesco under tirsdagens kamp på Anfield.

Di Francesco: - Et helt annet Roma i neste kamp

Roma-trener Eusebio Di Francesco var langt fra fornøyd med det hans menn vartet opp med i store deler av kampen.

- Vi kan ikke fortsette og snakke om Barcelona-kampen. Hvis vi taper dueller og ikke faller av på baller som vi vet kommer og som er enkle å lese, da mister vi hodet, sa Di Francesco til Sport Mediaset.

Roma-sjefen vet imidlertid godt at Roma slo knallhardt tilbake etter å ha ligget under 4-1 mot Barcelona i kvartfinalen. 3-0-seier i returkampen sendte romerne til semifinale.

- Hvis du ikke tror at alt kan skje, kan du ikke spille disse kampene. Vi kommer til å se et helt annet Roma i den andre kampen. Taper man dueller over hele banen, taper man kampen, konstaterer Di Francesco.

Se alle målene:

Ut med kneskade

Etter at Kevin Strootman og Mohamed Salah hadde forsøkt seg med hvert sitt skudd fra distanse i åpningsminuttene, fikk Roberto Firmino kampens første skikkelige målsjanse etter drøyt fem minutter.

Assistentdommeren, som trøblet med et ødelagt flagg i åpningsminuttene, fikk ikke med seg at brasilianeren var hårfint i offside, men Liverpool-spissen avsluttet uansett utenfor mål fra skrått hold.

Uheldigvis for Liverpool måtte Alex Oxlade-Chamberlain forlate banen med en kneskade etter 18 minutters spill. Den engelske landslagsspilleren ble erstattet av Georginio Wijnaldum, som spilte en glimrende kamp etter at han ble byttet inn.

UT MED SKADE: Alex Oxlade-Chamberlain måtte forlate banen med en kneskade, og ble erstattet av en for dagen glitrende Georginio Wijnaldum.

Like etter at Oxlade-Chamberlain måtte kaste inn håndkleet, testet Alexander Kolarov skuddfoten fra langt hold. Roma-backen ladet kanonen, og Liverpool-keeper Loris Karius fikk såpass store problemer at ballen smalt i tverrliggeren.

Salah-dobbel



En snau halvimte tok det før Liverpool klarte å ta Roma i ubalanse. Kostas Manolas bommet fullstendig da han høyt i banen prøvde å bryte foran. Firmino slo ballen gjennom til Sadio Mané, som satte full fart mot Roma-målet. Avslutningen fra senegaleseren gikk imidlertid over mål. Det gjorde også Liverpool-stjernenes skudd fra elleve meter kort tid senere.

Vertene fortsatte å kjøre på i minuttene som fulgte, og det var ikke ufjortjent da Mohamed Salah på vakkert vis bøyde ballen bort i det lengste krysset fra høyresiden etter 36 minutter.

FEIRET MED MÅTE: Mohamed Salah behersket seg da han feiret scoringene mot sine gamle lagkamerater, mens Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold slapp jubelen løs.

Like etterpå var Dejan Lovren nær ved å doble Liverpools ledelse da han fikk gå opp helt alene etter en corner fra høyre. Kroatens heading smalt i tverrliggeren bak Alisson.

På tampen av den andre omgangen var Salah på farten igjen. Mannen, som kom fra nettopp Roma i sommer, ble spilt gjennom av Roberto Firmino, før han vippet ballen elegant over en utrusende Alisson og i nettet til 2-0.

Målene rant inn

Like etter pause var Salah på farten igjen. Riktig nok så han ut til å være i offside da han stakk på et nytt bakromsløp ute til høyre. Foran mål fant han rekkekamerat Mané, som dyttet inn Liverpools tredje for dagen.

Da timen var spilt rundlurte han Juan Jesus på høyresiden før han serverte ballen til Roberto Firmino, som enkelt kunne sette inn 4-0.

Dejan Lovren stanget inn Liverpools femte etter en corner fra James Milner, før Edin Dzeko ga gjestene et ørlite håp med sin 5-1-redusering ti minutter før slutt.

Fem minutter senere fikk Roma straffespark etter at ballen muligens var borti armen til James Milner, og Diego Perotti ga gjestene enda et snev av håp før returkampen.

Den spilles på Stadio Olimpico i Roma onsdag i neste uke og vinneren møter vinneren av dobbelmøtet mellom Real Madrid og Bayern München i finalen i Kiev.

