Liverpool-stjernen Mohamed Salah føler seg nok en gang utnyttet av det egyptiske fotballforbundet.

Mohamed Salah har startet årets Premier League-sesong nesten like sterkt som han avsluttet den forrige.

Egypteren stråler i Liverpool-drakta, men forholdet til landslaget, Egypt, virker langt mer anstrengt.

Søndag kveld kom 26-åringen med nok et Twitter-utbrudd mot det egyptiske fotballforbundet.

- Det naturlig for ethvert fotballforbund er å søke løsninger på problemene til spillerne, helt til de finner en løsning. Men det jeg ser her er det stikk motsatte. Det er ikke normalt at brevene fra meg og advokaten min ignoreres. Jeg skjønner ikke hvorfor dette skjer. Har dere ikke tid til å svare oss? undrer Liverpool-stjernen.

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

Bakgrunnen for Salahs utbrudd er ifølge Aftonbladet at det egyptiske fotballforbundet har brukt bilder av ham i kommersielle kampanjer, uten tillatelse.

Liverpool-stjernen pryder blant annet landslagets eget fly.

Dette er ikke første gang Mohamed Salah raser mot eget fotballforbund. Etter sommerens VM i Russland meldte CNN at Salah følte seg utnyttet i forkant av mesterskapet.

Salah var ifølge kanalen misfornøyd med at han måtte posere sammen med Tsjetsjenias kontroversielle leder Ramzan Kadyrov i forbindelse med en egyptisk trening før VM.

Lørdag ble Salah matchvinner da Liverpool slo Brighton 1-0 på Anfield.

