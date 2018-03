Salah reddet Liverpool mot Crystal Palace

Jürgen Klopp gikk seirende ut av sin Premier League-kamp nummer 100.

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL: 1-2

Det skulle bli et skikkelig sjanse-bonanza mellom Crystal Palace og Liverpool på Selhurst Park lørdag. Det var hjemmelaget som skulle åpne best, da Luka Milivojevic scoret på straffespark. Liverpool kom raskt tilbake etter pause, da Sadio Mané fikk prikket inn en utligning.

Senegaleseren var svært nære å bli utvist kort tid etter målet, da han tok ballen med hendene og mente han burde bli tildelt frispark.

Ti minutter før kampen ble blåst av skulle Liverpool finne sin redningsmann i Mohamed Salah, igjen. Egypteren fikk ballen fra Andrew Robertson i feltet og tok seg god tid til å stille inn siktet fra kort hold.

Dermed har 25-åringen scoret 29-mål i Premier League denne sesongen, noe som er en tangering av antall mål en afrikansk spiller har scoret i Premier League. Didier Drogba hadde rekorden alene, men må nå nøye seg med å dele den med Liverpools stjernespiller.

Nærmer seg magisk rekord

Sesongen er langt fra over og Salah kommer mest sannsynlig til å avslutte Premier League med en ny rekord over antall mål fra en afrikansk spiller. Salah ble også den mestscorende Liverpool-spilleren over en sesong i Premier League med sitt 29. Premier League-mål. Han delte rekorden med Luis Suarez, frem til målet mot Crystal Palace.

Salah er kun fem mål bak rekordholderne Alan Shearer og Andrew Cole, som er spillerne med flest Premier League-mål (34) over en sesong, og det gjenstår seks kamper for Liverpool før sesongen er omme.

Jürgen Klopp ville gjerne ha en seier i sin 100. kamp i Premier League, som Liverpool-manager, og kunne juble for seier ved kampslutt. Det kan ha føltes ekstra deilig for tyskeren, da han første tap i Premier League kom mot nettopp Crystal Palace for flere sesonger siden.

Zaha skaffet straffe

Crystal Palace fikk den første store muligheten på Selhurst Park, anført av driblefanten Wilfried Zaha. Den fotrappe vingen ble spilt fri i bakrom av Yohan Cabaye, men maktet ikke å overliste Liverpool-keeper, Loris Karius.

Zaha skulle raskt få muligheten igjen, og selv om det ikke endte med mål, ble ivorianeren tildelt straffe 13 minutter inn i kampen. Dommeren hadde ikke noe annet valg enn å blåse straffespark da Karius meide ned Zaha innenfor 16-meteren.

På straffesparket var Luka Milivojevic sikkerheten selv og plasserte ballen iskaldt nede i venstre hjørne.

Annullert mål

Da halvtimen var spilt skulle Sadio Mané heade ballen i mål for «The Reds». Dessverre for senegaleseren var han i offside da Roberto Firmino sendte ballen hans vei.

Mané skulle få en ny sjanse til å utligne for Liverpool, da han fikk en gyllen mulighet på en corner like før pause. Den tidligere Southampton-spilleren stusset ballen på mesterlig vis mot mål, men Crystal Palace-keeper, Wayne Hennessey hang med på notene og fikk avverget scoring.

Mané-mål

Jürgen Klopp må ha sagt noe riktig til spillerne sine i pausen, for da andre omgang ble blåst igang var det et helt annet Liverpool-lag på banen. Det skulle ikke ta mer enn fire minutter før Mané skulle snu lykken for bortelaget.

James Milner kom seg fri på venstre flanke og sendte et lavt innlegg til Mané som snek seg foran hele Palace-forsvaret og prikket ballen enkelt i mål.

- Heldig som slipper rødt kort

Mané var i søkelyset gjennom hele kampen på Selhurst Park. Det skulle toppe seg da han nærmest bad om å få tildelt sitt andre gule kort for dagen, da han tok ballen med hendene da han tydelig ville ha et frispark.

- Der er Mané heldig som slipper det røde kortet. Dommer Neil Sawbrick har ikke gitt et eneste rødt kort hele sesongen, sa Kasper Wikestad fra TV 2s kommentatorboks om situasjonen.

Sørloth skadet

Alexander Sørloth var ikke i Crystal Palace-troppen mot Liverpool, fordi trønderen har slitt med en lårskade den siste tiden. Spissen har spilt fire ligaoppgjør i England siden overgangen fra danske Midtjylland i januarvinduet.

– Det er en liten overbelastningsskade. Det var tøft for beina å spille fire fulle Premier League-kamper, men jeg håper å være tilbake snart, sa Sørloth til TV 2 kort tid før kampstart på Selhurst Park lørdag.

Trønderen la til at det ikke er snakk om en langvarig skade.

