Salah sørget for ny Liverpool-seier

Mohamed Salah (25) scoret fire mål.

LIVERPOOL - WATFORD 5-0:

Mohamed Salah gjorde akkurat slik han har hatt for vane å gjøre denne sesongen i kampen mot Watford, lørdag kveld.

25-åringen scoret fire mål, og hadde én målgivende pasning til Roberto Firmino i en kamp hvor Liverpool hadde full kontroll fra start til slutt.

- Han er helt umulig. Det er ingen som kan gjøre noe med ham i kveld, hyllet TV 2-kommentator Kasper Wikestad da egypteren satt inn sitt tredje mål for kvelden.

Rødtrøyene stoppet til slutt på 5-0, og festet dermed grepet om en topp-fire-plassering i Premier League denne sesongen.

Salah strålte også i intervjuet etter kampen, men mener tre poeng var viktigere enn hans egne mål.

- Det viktigste i dag var tre poeng. Så klart ønsker jeg å score mål for laget, men det viktigste var en seier og å holde nullen, sier Salah til BT Sport etter kampslutt.

Les fyldig kampreferat her

Full kontroll

Salahs første mål kom allerede etter fire minutter. Egypteren dro av Miguel Britos, før han trillet ballen enkelt i mål til 1-0. Like før pause fant Andy Robertson lynvingen med et vakkert innlegg. Salah hadde en enkel jobb med å bredside inn 2-0 ved bakerste stolpe.

Etter hvilen kom det nok en Liverpool-scoring. Salah dro seg fri på høyresiden, før han slo hardt inn mot Roberto Firmino. Brasilianeren avsluttet med en frekk hælavslutning, og hjemmelaget var oppe i 3-0.

Tolv minutter før slutt gjorde Salah kvelden komplett, da han satt inn sitt tredje mål. Først snurret han rundt med hele Watford-forsvaret. Deretter trillet han ballen rolig i mål. Fem minutter senere satte egypteren inn 5-0 på en retur fra Watfords målvakt, etter en Danny Ings-avslutning. Det ble også sluttresultat i kampen.

Mohamed Salah troner nå øverst på toppscorertronen i Premier League, med 28 mål. Harry Kane er nummer to på listen, med sine 24 scoringer.

Landslagspause

Lørdagens trepoenger gjør at Liverpool nå har sju poeng å gå på i kampen om Champions League-plass neste sesong. Chelsea, som ligger på femteplass, har dog én kamp til gode på Merseyside-klubben.

Det er nå duket for landslagspause for Premier League-lagene, men etter den går det slag i slag for Jürgen Klopps menn. Først venter Crystal Palace i ligaen, før klubben skal ut mot Manchester City i kvartfinalen av Champions League.

Mest sett siste uken