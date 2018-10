Salahs reaksjon bekymrer Gullit

- Du scorer mål i Champions League og bør være glad, mener den tidligere Chelsea-manageren.

Mohamed Salah scoret to mål da serbiske Røde Stjerne ble slått 4-0 på Anfield onsdag, og er dermed oppe i 50 mål på 65 kamper for Liverpool.

Det har ingen Liverpool-spillere før ham klart på like mange kamper.

Egypterens suksess betyr samtidig at han konstant er i søkelyset, og fotballeksperter leter til stadighet etter noe å kommentere.

Etter seieren mot Røde Stjerne var det blant annet Salahs uttryksløse ansikt etter å ha scoret sine to mål som ble omtalt.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

- Forstår ikke reaksjonen

Den tidligere nederlandske storspilleren Ruud Gullit var blant de som omtalte den tilsynelatende manglende gleden hos egypteren.

- Det jeg ikke forstår, er reaksjonen hans. Hva betyr det? Du scorer i Champions League og bør være glad. Jeg vet ikke hva det er. Vil han vise at "se her, jeg er her fortsatt"? sa Gullit i beIN Sports' studio.

STILLER SPØRSMÅL: Ruud Gullit lurer på hvorfor ikke Mohamed Salah viste mer glede da han scoret mot Røde Stjerne.

Den tidligere Chelsea-manageren mener det må være en lettelse for Salah å sette to baller i nettet etter en start på sesongen som ikke har vært like god som den forrige.

- Det kan hende at han er glad. Jeg tror han er det, men reaksjonen hans er litt merkelig, for selv om han ikke har scoret så mye denne sesongen, må det være en lettelse, sa Gullit.

Les også: Bekrefter Hazard-skade

Klopp: - Jeg vet at han har det bra

På pressekonferansen etter kampen fikk også Liverpool-manager Jurgen Klopp spørsmål om Salah og hans manglende feiring.

- Han har det absolutt bra. Alt er godt. Jeg kunne ikke se ansiktet hans da han scoret, men jeg vet at alt står bra til med han. Jeg så ansiktet hans da han ble byttet ut, og det var annerledes, sa Klopp.

BYTTET UT: Jurgen Klopp takker Mohamed Salah for innsatsen etter 73 minutter.

Liverpool-manageren var svært tilfreds med 4-0-seieren over Røde Stjerne.

- Det var en bra kamp, og vi kunne avslutte situasjonene fordi vi hadde de rette bevegelsene, pasningene og formasjonene. Du ser også hvor mye innbytterne bidrar også. Du vinner ikke en kamp 4-0 uten å spille en veldig god kamp, sa Klopp.

Også Mohamed Salah var fornøyd med å nå milepælen 50 mål for Liverpool.

- Jeg er glad for å ha scoret 50 mål for Liverpool. Jeg er veldig stolt over det, og håper at jeg kan fortette å score og hjelpe laget til flere seirer, sa Salah ifølge Liverpools Twitter-konto.

I den andre kampen i Gruppe C, reddet Angel Di Maria ett poeng for Paris Saint-Germain da han satte inn 2-2 på overtid i møtet med Napoli.

Mest sett siste uken