Sanchez forlenger med Tottenham

Davinson Sanchez (21) har signert ny kontrakt med Tottenham Hotspur.

Den kolombianske midtstopperen har imponert stort for London-laget etter at klubben kjøpte han fra Ajax i fjor sommer.

Nå blir 21-åringen belønnet med en ny kontrakt.

Spurs bekrefter tirsdag ettermiddag at Sanchez har signert en avtale som varer frem til 2024.

Tottenham skal ha betalt Ajax nærmere 400 millioner kroner for den kolombianske landslagsspilleren i fjor, men tross hans unge alder har han levd opp til forventningene i sin første sesong i Premier League.

Sanchez har sammen med Jan Vertonghen dannet Tottenhams stopperpar i de fleste av kampene til laget som endte på 3. plass på øverste nivå i England.

✍️ We are delighted to announce that @daosanchez26 has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. 🙌#COYS pic.twitter.com/LeEhM9B9S1