Sanchez om United-nedturen: - Jeg hadde forventet noe bedre

Alexis Sanchez (29) åpner opp om starten i Manchester United.

Det har vært store forventinger til chileneren som den engelske storklubben hentet fra Arsenal i januar, men så langt har Sanchez til gode å overbevise for sin nye klubb.

Så langt har 29-åringen kun scoret ett mål på sine ti kamper, og han har måttet tåle kritikk for sin foreløpige innsats i Manchester United.

Det har lenge vært stille fra hovedpersonen selv, men i forbindelse med Chiles kommende privatkamp mot Sverige åpner Sanchez for første gang opp om sine første uker i sin nye klubb.

- Forventet bedre



Han legger ikke skjul på at det har vært skuffende.

- Ettersom jeg setter høye krav til meg selv, så hadde jeg forventet noe bedre, sier Sanchez ifølge Daily Mail.

Chileneren forteller at det har vært en krevende overgang til en ny klubb.

- Etter at jeg kom til United så har det vært vanskelig å endre på alt veldig fort, forteller Sanchez.

- Overgangen kom veldig brått på. Det er første gangen jeg har byttet klubb i januar, men mye har skjedd i livet mitt som er vanskelig, sier Sanchez.

Han legger til at han som følge av den tøffe starten i United vurderte å stå over de kommende privatkampene for Chile, men konkluderte til slutt med at han ville spille kampene.

Møter Swansea

Når Sanchez returnerer til Manchester er Swansea neste motstander for chileneren og hans nye lagkamerater.

United ligger for øyeblikket på 2. plass i Premier League bak byrival City, og ligger foreløpig godt an til å sikre seg Champions League-spill neste sesong.

De røde djevlene har også et håp om å sikre seg seier i FA-cupen. Laget møter Tottenham i semifinalen på Wembley 21. april.

Så gjenstår det å se om Sanchez kan få et løft mot slutten av sesongen.

