Schmeichel slet med å holde tårene tilbake da avdød klubbeier ble hedret

Leicester vant kampen mot Cardiff lørdag, men det var en svært sørgelig og følelsesladet hendelse like før kampstart.

CARDIFF - LEICESTER: 0-1

Leicester- og Cardiff-spillere og fansen på Cardiff City Stadium hedret Leicesters tidligere klubbeier, Vichai Srivaddhanaprabha, før lørdagens oppgjør mot Cardiff (se video av seremonien lenger ned i saken). Leicester vant kampen 1-0, etter et flott mål av Demarai Gray.

Srivaddhanaprabha og fire andre personer omkom i en helikopterulykke forrige lørdag, som fant sted utenfor klubbens hjemmebane King Power Stadium lørdag kveld.

Schmeichel preget

Leicester-eierens helikopter styrtet kort tid etter lagets hjemmekamp mot West Ham i Premier League på lørdag, da han forlot arenaen som han ofte gjør - i et eget helikopter som tok av fra gressmatta på King Power Stadium. Leicesters sisteskanse, Kasper Schmeichel, var en av de første som ankom stedet, etter helikopter ulykken.

Hele stadion på Cardiff City Stadium så svært preget ut av det tragiske dødsfallet. Schmeichel var tydelig preget av situasjonen og slet med å holde tårene tilbake.

Feiret klubbeieren etter målet

Det var en relativt sjansefattig første omgang mellom de to lagene, men helt på tampen ble det dramatisk Leicester-spillerne mente Cardiffs, Sol Bamba, reddet med hånden da han hindret et skuddforsøk. Reprisene viste at de hadde en god sak og hadde dommer, Lee Probert, sett den ville det vært et annet utgangspunkt for andreomgangen.

I andre omgang tok det ti minutter før Demarai Gray sendte Leicester i føringen (se video av målet like under). Scoringen betydde tydelig ekstremt mye for et lag som har hatt en veldig spesiell uke inn mot lørdagens kamp.

Målscoreren tok av seg spillertrøya idet han scoret, hvor en t-skjorte med skriften «For Khun Vichai», som hedret den tidligere klubbeieren.

Mest sett siste uken